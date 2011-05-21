بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات و ابتکارات مالزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 270 نوآوری در زمینه های صنایع هوا فضا، نساجی، کشاورزی، تجهیزات سمعی بصری، فناوری زیستی، ساختمان سازی، برق و الکترونیک، چاپ و بسته بندی ارائه شده که قرار است در پایان نمایشگاه نیز جوایزی به نوآوری های برگزیده تعلق گیرد.

علاوه بر کشورمان مالزی، روسیه، لهستان، کانادا، کره جنوبی، چین، فیلیپین، هنگ کنگ، تایوان، برونئی، سریلانکا و ویتنام نیز در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

این نمایشگاه به همت موسسه اختراعات مالزی با همکاری دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و علمی مالزی از 20 تا 22 ماه جاری میلادی مطابق با 30 تا 31 اردیبهشت ماه در حال برگزاری است.

دانشگاه ازاد اسلامی کشورمان با 10 اختراع در این نمایشگاه شرکت کرده است.