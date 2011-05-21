  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۲۵

با حضورمخترعین ایرانی/

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات و ابتکارات مالزی آغاز شد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات و ابتکارات مالزی آغاز شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اختراعات و ابتکارات با حضور 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش های بین المللی کوالالامپور اغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 270 نوآوری در زمینه های صنایع هوا فضا، نساجی، کشاورزی، تجهیزات سمعی بصری، فناوری زیستی، ساختمان سازی، برق و الکترونیک، چاپ و بسته بندی ارائه شده که قرار است در پایان نمایشگاه نیز جوایزی به نوآوری های برگزیده تعلق گیرد.

 علاوه بر کشورمان مالزی، روسیه، لهستان، کانادا، کره جنوبی، چین، فیلیپین، هنگ کنگ، تایوان، برونئی، سریلانکا و ویتنام نیز در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

این نمایشگاه به همت موسسه اختراعات مالزی با همکاری دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و علمی مالزی از 20 تا 22 ماه جاری میلادی مطابق با 30 تا 31 اردیبهشت ماه در حال برگزاری است.

دانشگاه ازاد اسلامی کشورمان با 10 اختراع در این نمایشگاه شرکت کرده است.

کد مطلب 1317080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها