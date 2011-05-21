بودجه عمرانی گیلان 35 درصد رشد یافت

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات حوزه ملی استان گیلان هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته 9.5 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: یک بخش نیز بستگی به مسئولان استانی دارد یعنی با ارائه طرح ها و پیگیری های لازم می توانند سهمی که به نام استان لحاظ شده است، اضافه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس به رویکرد بودجه 90 به بخش عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: دولت لایحه بودجه ای که تقدیم مجلس کرد 47 هزار و 500 میلیارد تومان بود و بودجه ای که در مجلس به تصویب رسید 35 هزار میلیارد تومان است، سال گذشته این عدد 31 هزار میلیارد تومان بود که 22 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان تولید خودرو در کشور کمتر از سرانه تولید بین ‌المللی است، افزود: بر اساس سند چشم‌ انداز مسئولان باید بسترهای لازم را برای استفاده بیشتر مردم از حمل و نقل ‌های ریلی و هوایی آماده کنند.

‌لاهوتی با اشاره به اینکه مشکل اصلی وجود ترافیک در کشور شبکه‌ های حمل و نقل زمینی کشور نیست، اظهارداشت: هم اکنون ۹۰ درصد از سفرها در کشور با خودرو انجام می ‌شود و تنها ۱۰ درصد از مسافرتها از طریق حمل و نقل ریلی و هوایی انجام می‌ گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه شبکه‌ های حمل و نقل ریلی و هوایی کشور در مقایسه با شبکه حمل و نقل زمینی کمتر توسعه پیدا کرده، اشتیاق مردم به استفاده از خودروی شخصی افزایش یافته است.