الجزایر در قراردادهای خرید سلاح از روسیه تجدید نظر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخبر، منابع امنیتی اعلام کردند "عبدالعزیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری الجزایر فرمانده نیروهای مسلح این کشور را مامور تشکیل کمیته ای برای بررسی کارایی سلاح های روسی کرده است.

این منبع افزود: کمیته مذکور متشکل از کارشناسان امنیتی و دفاعی است که سلاح های روسی به ویژه هواپیماهای "سوخو"، "میگ" و رادارها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

منبع امنیتی الجزایری تصریح کرد: علت بازنگری در قراردادهای خرید سلاح از روسیه، جنگ لیبی و ناکارامدی سامانه های دفاع هوایی قذافی علیه ناتو است.

شایان ذکر است که کارشناسان نظامی، جنگ لیبی را آزمونی جدی برای سلاحهای روسیه و به ویژه سامانه دفاع هوایی ساخت روسیه می دانند تا کشورهایی که از این سامانه استفاده می کنند در خریدهای خود بازنگری کنند.