ارومیه دبیرخانه مسابقات ورزشی ایران و اقلیم کردستان عراق شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی ظهر دوشنبه در بازگشت از اجلاس شش جانبه استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه از ایران و اربیل، دهوک و سلیمانیه از اقلیم کردستان عراق گفت: با پیشنهاد استانداری آذربایجان غربی و تصویب استانداران، شهرارومیه به عنوان دبیرخانه و اولین میزبان مسابقات ورزشی بین شش استان مرزی انتخاب شد.

وی سرپرستی هیئت اعزامی آذربایجان غربی را به این اجلاس شش جانبه بر عهده داشت، ادامه داد: شهر ارومیه در این مراسم آمادگی کامل خود را برای برگزاری این مسابقات بین المللی در انواع رشته های ورزشی اعلام کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: مقرر شده با تشکیل ستادی در اداره کل تربیت بدنی استان نسبت به برنامه ریزی و دعوت از تیم های ورزشی اقدامات لازم انجام شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی به همراه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر بازرگانی در جریان سفر به اربیل عراق با استاندار و سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در عراق دیدار و در راستای راهکارهای افزایش میزان مبادلات اقتصادی و تسهیل در روند ورود و خروج کالا از گمرکات و مرزهای رسمی بحث و تبادل نظر کرد.

همچنین فتح الهی در جریان سفر به استان اربیل عراق ضمن حضور در اجلاس شش جانبه استانهای مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق از مرز ابراهیم خلیل عراق با کشور ترکیه بازدید و با روند انجام امورات این مرز آشنا شد.

ششمین نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در فضایی به مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع در 18 گروه کالایی با حضور 121 تولید کننده از 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.