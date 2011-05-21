به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا در سال 2011 از یکشنبه شب با برگزاری مسابقات در 9 ماده مردان و 9 ماده زنان در شهر "ژیاژینگ" چین آغاز می‌شود.

این مسابقات طبق قاعده هر ساله در سه مرحله و این بار تنها در یک کشور برگزارخواهد شد. مرحله دوم مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا پنجم خردادماه در ایالت "کل ژنگ" و هشتم خردادماه در ایالت "وونجیانگ" برگزار می‌شود.

تیم ملی دوومیدانی ایران در حالی با ترکیب 9 ورزشکار راهی مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا شده است که تنها سجاد مرادی دونده 800 و 1500 متر جزو پرافتخارترین مدال‌آوران این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

در 9 سال برگزاری مداوم این رقابت‌ها، سجاد مرادی دونده دوهای استقامت ایران در ماده 800 متر موفق به کسب دو مدال نقره (سال 2009) و 3 مدال طلا (سال 2010) شده است. رکورد ماده 800 متر مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا با زمان یک دقیقه و 47 ثانیه و 28 ثانیه متعلق به این ورزشکار است. مرادی همچنین سه بار در سال 2007 مدال طلای دوی 1500 متر این مسابقات را از آن خود کرده است.

عباس صمیمی هم در ماده پرتاب دیسک مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا صاحب 10 مدال طلا شده است. وی در مانیل فیلیپین (سال 2004) با پرتابی به میزان 64 متر و 98 سانتیمتر رکورد این ماده در مسابقات جایزه بزرگ آسیا را به نام خود ثبت کرد.

بدین ترتیب در 9 دوره گذشته مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا تنها دو ایرانی موفق به کسب مدال طلا و حضور در بین رکوردداران این رقابت‌ها شده‌اند. مهدی روایی در ماده پرتاب نیزه در سال 2008 نقره گرفته است. امیر مرادی نیز در سال 2010 نشان برنز را بر گردن آویخت.

رضا بوعذار طی سال‌های حضور خود در این مسابقات تنها موفق به کسب یک مدال نقره در ماده 400 متر (سال 2007) شده است. لیلا رجبی هم در ماده پرتاب وزنه به عنوان تنها بانوی ایرانی حاضر در این مسابقات، دو نشان برنز پی در پی را در سال 2009 بدست آورد.

نمایندگان کشورمان در فاصله یک روز مانده به آغاز مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا حریفان خود را شناختند. سجاد هاشمی و رضا بوعذار در مرحله اول ماده 400 متر با پنج دونده از کشورهای سریلانکا، سوریه، هند و چین مسابقه می‌دهند. سجاد و امیر مرادی نیز با دوندگانی از کویت، چین و هند در ماده 800 متر رقابت خواهند کرد.

روح الله عسگری در ماده 110 متر با مانع به مصاف 6 دونده از کشورهای کویت، چین، عربستان، تایلند و پاکستان خواهد رفت. امین رهبر در ماده پرش ارتفاع با 10 پرنده دیگر مسابقه می دهد. محمد ارزنده در ماده پرش طول با 11 ورزشکار از کشورهای چین، قزاقستان، تایلند، فیلیپین و هند روبه‌رو خواهد شد. محمد و محمود صمیمی هم در ماده پرتاب دیسک با 6 پرتابگر از کشورهای چین، هند و عراق به رقابت می‌پردازد.

رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا در چین جزو مهمترین برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا (ژاپن - تیرماه سال جاری) است. دوومیدانی کارانی که موفق به دستیابی به رکوردهای ورودی المپیک در این مسابقات شوند، سهمیه حضور در المپیک لندن را بدست خواهند آورد.