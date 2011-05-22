به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران مرکز اسلامی مورفریزبورو جمعه 30 اردیبهشت ماه اجازه ساخت مسجد این مرکز اسلامی را از دپارتمان اصول ساخت و ساخت راترفورد دریافت کردند تا نخستین فاز از ساخت مسجد را آغاز کنند.

ایمان اسامه بهلولی رهبر مرکز اسلامی مورفریزبورو با اشاره به اینکه درهای این مسجد پس از ساخت باز خواهد بود گفت: از آغاز ساخت این مسجد بسیار مسرور هستیم و می خواهیم درهای آن را به روی همه بگشاییم ، حتی افرادی که طی ماههای گذشته با ساخت این مسجد مخالفت کرده اند. از این مخالفتها احساس بدی نداشته و به درگاه خداوند دعا می کنیم ما راحفظ کند.

مجوز ساخت این مسجد برپایه تصمیم دادگاهی صادر شد که حق ساخت این گروه را برای ساخت این مسجد به رسمیت شناخته اند. طی چندین ماه گذشته بسیاری از مخالفان ساخت مسجد نیت سازندگان را به چالش کشیده و در اظهاراتی که تحت تأثیر تبلیغات منفی علیه اسلام صورت گرفته مدعی شدند ساخت این مسجد زمینه افراط گرایی را فراهم می کند.

با افزایش تعداد خانواده های مسلمانی که در این شهر زندگی می کنند ، فضای کنونی اقامه نماز برای آنها بسیار کوچک شده و تصمیم به ساخت این مسجد گرفتند تا علاوه بر اقامه نمازهای جماعت، از آن برای رویدادهای اجتماعی و فرهنگی خود نیز استفاده کنند.

زمین این مسجد دارای مساحت 2300 متر مربع مساحت است و در صورت ساخت از طراحی مدیترانه‌ای برخوردار خواهد شد، طراحی که در بسیاری از ساختمانهای این شهر مشاهده می‌شود؛ اما ساختمان اصلی دربرگیرنده یک گنبد سنتی خواهد بود.