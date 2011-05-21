به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش "شبکه‌های اجتماعی مجازی و زندگی روزمره" بخشی از جدیدترین پژوهشهای انجام شده درباره شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران، توسط دانشجویان و پژوهشگران این حوزه در قالب سه پانل تخصصی ارائه خواهد شد.

پانل اول این همایش به موضوع "شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات اجتماعی" اختصاص دارد که جواد افتاده، احسان پوری و زهره رجبی در آن به سخنرانی خواهند پرداخت.

ابراهیم اسکندری‏پور، علی اکبر اکبری‌تبار و سارا زند وکیلی سخنرانان دومین پانل این همایش با عنوان "کاربران اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی مجازی" و مصطفی قوانلو قاجار، اسماعیل حسام مقدم و رضا رحمتی سخنرانان سومین پانل با موضوع "تحلیل فرهنگی شبکه‌های اجتماعی مجازی" خواهند بود.

در نهایت در پایان این همایش میزگردی نیز جهت نقد و بررسی مطالعات شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران با حضور دکتر علیرضا دهقان (عضو هیئت علمی و مدیر گروه ارتباطات دانشگاه تهران)،‌ دکتر بهزاد دوران (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) و دکتر شیرین احمدنیا (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) برگزار می‌شود.

این همایش ساعت 12:30 تا 18، فردا، یک‌شنبه، اول خرداد ماه 1390 در سالن دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا (از سمت غرب به شرق)، جنب بیمارستان شریعتی برگزار می‌شود.