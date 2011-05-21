عبور پل هوایی از روی درختان / شهردار: کمبود فضای سبز نداریم

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، یکی از مشکلات اساسی که امروزه بشر با آن دست به گریبان شده موضوع گرمایش جهانی است به طوریکه متاسفانه در سالهای اخیر متوسط دمای زمین با جهشی تاثیرگذار همراه شده و این مسئله بر روی تمام برنامه های اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی جهان تاثیر نهاده است.

از بین رفتن جنگلها و در کل قطع اشجار موضوعی است که با افزایش گرمایش جهانی رابطه مستقیم داشته و قطع یک درخت می تواند ده ها درجه ما را به سمت گرم تر شدن زمین و تغییرات اقلیمی سوق دهد.

این در حالیست که در هفته های اخیر میدان شهدای شهرستان بروجرد در میان سکوت رسانه ها شاهد قطع شدن درختان اطراف خود به منظور ایجاد پل هوایی بود که موجب واکنش برخی فعالان محیط زیست استان شد.

یک کارشناس محیط زیست در این رابطه با ارسال عکسها و مطلبی به خبرگزاری مهر اظهار داشت: توسعه محیط شهری نیاز 100 درصدی هر جامعه ای بوده و نمی توان از آن چشم پوشی کرد اما توسعه شهر زمانی می تواند به ثمر بنشیند که به توسعه و حفظ فضای سبز شهر لطمه ای وارد نسازد.

محسن تیزهوش با اشاره به قطع تعدادی از درختان در یکی از میدانهای شهر بروجرد، اظهار داشت: چه اشکالی پیش می آمد این پل در کنار درختها احداث شود و یا اگر نمی شد پلها را در مکان مورد نظرشان احداث کنند می توانستند با رعایت نکات زیست محیطی درختان را جابجا کرده و در اطراف پل قرار دهند.

وی افزود: همیشه پاک کردن صورت مسئله کار بسیار راحتی است اما بهتر است در چنین مواردی هم توسعه شهر در نظر گرفته شود هم فضای سبز شهر تا جلوه شهر نیز حفظ می شود.

این فعال محیط زیست با طرح این موضوع که ممکن است برای مسئولان و حتی مردم این سئوال پیش بیاید که حالا چهار تا درخت قطع شده فاجعه که نیست، یادآور شد: اما این باور غلط باید تغییر کند زیرا از بین رفتن هر درخت می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر روی محیط زیست انسانی شهر داشته باشد که می توان به افزایش غلظت آلاینده های هوا اشاره کرد.

تیزهوش افزود: متاسفانه از بین رفتن درختان میدان شهدا نعمتی بود که از دست رفت زیرا این میدان یکی از اصلی ترین نقاط شهر بوده و اکثر وسایل نقلیه از این میدان عبور و مرور می کنند و همانطور که می دانید وسایل نقلیه اصلی ترین منبع تولید کننده آلاینده هوا به شمار آمده و این درختان هستند که می توانند در کاهش غلظت آلاینده به کمک نفسهای مردم بیایند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وجود این درختان بخشی از آلودگی صوتی میدان را جذب می کرد و اکنون باید از پلهای آهنی این خواسته را داشته باشیم.

این کارشناس محیط زیست با تاکید بر اینکه هنوز هم می توان جبران کرد و راه برای بازگشت این درختان باز است، گفت: مسئولین شهر بروجرد می توانند بعد از احداث پلها در اطراف آن درختانی همچون چنار یا حتی کاج را بکارند تا بدین ترتیب از غلظت آلودگی های هوا و از بار آلودگی های صوتی کاسته شده و به این ترتیب کمتر به سلامتی مردم آسیب وارد شود.

این سخنان این فعال محیط زیست در حالی مطرح می شود که شهردار بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: ما در بروجرد با کمبود سرانه فضای سبز مواجه نیستیم به طوریکه این شهر در غرب کشور یکی از شهرهایی است که در این زمینه مشکلی ندارد.

الهیار گودرزی تصریح کرد: این در حالیست که با توجه به موضوع ترافیک خیابان شهدای شهر بروجرد که مربوط به عدم رعایت حق تقدم از سوی عابران پیاده بود ساخت این پل هوایی را الزامی دانستیم.

وی افزود: از سوی دیگر اعتباری را به ما اختصاص داده بودند که ما به بهترین وجه از آن استفاده و اقدام به ساخت و نصب این پل هوایی در شهر بروجرد کردیم.

شهردار بروجرد در ادامه سخنان خود بیان داشت: از سوی دیگر با اندازه گیری میزان توقفی که عابران پیاده در عبور از این مکان دارد و گازی که تولید می شود و میزان اکسیژنی که توسط این چند درخت تولید می شد قطع این درختان مشکلی به وجود نمی آورد.

گودرزی در مورد برخی انتقادات وارد شده از سوی فعالان محیط زیست نیز گفت: بالاخره وقتی کاری انجام می شود احتمال اشکال در گوشه ای از کار وجود دارد و همواره عده ای نیز می خواهند به نحوی به آن اشکال وارد کنند.

به هر حال به دور از قضاوت در مورد اظهارات شهردار بروجرد امید می رود حداقل مدیریت شهری بروجرد در راستای جبران قطع این تعداد درخت و کاشت درختان جدید در محل میدان شهدای شهر بروجرد اقدام کند.

عکس: محسن تیزهوش