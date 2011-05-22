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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

رضوانی به مهر خبر داد:

فرودگاه رشت زیانده است/ تنها 4 فرودگاه کشور توجیه اقتصادی دارد

فرودگاه رشت زیانده است/ تنها 4 فرودگاه کشور توجیه اقتصادی دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت از زیانده بودن این مجموعه خبر داد.

 فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع 54 فرودگاه کشور50 فرودگاه جزو فرودگاههای زیانده محسوب می شوند که فرودگاه رشت نیز از آن جمله است.

وی با اعلام اینکه بهره مندی از امکانات فرودگاهی در دنیای معاصر یکی از زیر ساخت های مهم توسعه اقتصادی است، اظهارداشت: استان گیلان یکی از استانهای کشور است که با داشتن فرودگاه بین المللی می تواند از این فرصت مهم اقتصادی بهره مند شود.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: فرودگاه یکی از زیر ساخت های مهم توسعه استان است و استقبال از امکانات و تجهیزات فرودگاهی می تواند آورده بسیار خوبی برای استان داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر تقاضای برای فرودگاه از سوی شرکت های هواپیمایی باشد و استقبال خوبی از ناحیه مردم انجام شود به یقین فرودگاه فعالتر و از حالت ضرر دهی به سود دهی تبدیل خواهد شد.

رضوانی با اشاره به اینکه متاسفانه فرودگاه رشت از این موهبت برخوردار نیست، افزود: از یک طرف استقبال مردم کم است و طرف دیگر فعالیت های بخش های خصوصی به ویژه بخش های که می توانند در امر حمل و نقل هوایی فعال باشند، بسیار محدود است.

وی گفت: ناوگان های که می توانند فعالیت داشته باشند مثل شرکت های هواپیمایی فعال در استان انگشت شمار است و این امر باعث می شود که استقبال آنچنان که بایسته و شایسته است، انجام نگیرد.

مدیرکل فرودگاه گیلان یادآورشد: از عوامل مهم زیان دهی فرودگاه رشت نبود شرکت های فعال متنوع هواپیمایی در استان است.

کد مطلب 1317123

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