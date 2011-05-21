تام کروز در " فراموشی" بازی می کند

به گزارش مهر از امپایر آنلاین " فراموشی" فیلمی علمی – تخیلی است که مارک کازینسکی آن را کارگردانی می کند.



کازینسکی پیش از این فیلم " میراث ترون" را ساخته بود که این روز ها بر پرده سینما های جهان است.کازینسکی قصد دارد فیلمبرداری " فراموشی" را از ماه اکتبر ( مهر ماه) آینده آغاز کند.



فیلمنامه "فراموشی" را خود کازینسکی نوشته که در کره زمین پس از آخرالزمان می گذرد.جایی که دیگر قابل سکونت نیست.



کازینسکی ایده ساخت فیلم را از یک رمان تصویری گرفته و سپس برای ساخت فیلم با استودیوی دیزنی به توافق رسیده است.سپس یونیورسال وارد ماجرا شد و حقوق تولید فیلم را خریداری کرده و با بودجه ای 100 میلیون دلاری آن را تولید خواهد کرد.



تام کروز همزمان مشغول مذاکره با گی یرمو دل تورو است تا در فیلم جدید او " حاشیه اقیانوس آرام" هم به نقش آفرینی بپردازد.

