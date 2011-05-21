حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 52 درصد فاقد ابنیه نامناسب و ایمن هستند و 48 درصد فاقد امکانات مناسب همچون، فرش، کتب دینی، مهر، سیستم گرمایشی و 30 درصد فاقد تجهیزات صوتی و تصویری هستند.

وی هدف اصلی از بحث شناسنامه‌دار کردن مساجد را جمع‌آوری اطلاعات اولیه این اماکن دانست و ادامه داد: طبق آمار استان زنجان با کمبود مسجد مواجه نیست چرا که با توجه به جمعیت مناطق مختلف شاهد ساخت و احداث مسجد هستیم ولی متاسفانه مسئله نداشتن برخی امکانات مناسب و استاندارد در این بخش‌ها مشکل اساسی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری یادآور شد: در سال گذشته بودجه اختصاص یافته به این اداره کل تنها معطوف به تعمیرات و تجهیز مساجد بود که در سال جاری 70 درصد از فعالیت‌ها در جهت ساخت مساجد در روستاهای فاقد مسجد است، که امید است با حمایت مردم بتوان در هر نقطه از این استان شاهد فعالیت مساجد باشیم.

وی به نوسازی و بهسازی بقاع روستایی اشاره کرد و گفت: از مجموع 117 امامزاده اقدام به بهسازی 100 بقعه روستایی بین راهی با جمعیت پایین کرده‌ایم و بودجه پیش‌بینی شده برای ساماندهی و بهسازی مساجد، حسینیه‌ها و بقاع استان در سال جاری 20 میلیارد ریال است که امید است، با اختصاص کامل این بودجه کلیه این اماکن در حد مطلوب ساماندهی شوند.

حجت‌الاسلام باقری، از احداث 3 مسجد بین راهی در استان طی سالجاری خبر داد و افزود: این مساجد در مسیرهای زنجان ـ ماهنشان، ارمغانخانه و اتوبان زنجان ـ تبریز احداث می شوند.

حجت‌الاسلام باقری با اشاره به اینکه در حال حاضر 1507 مسجد، حسینیه و امامزاده در سطح استان برای ثبت و شناسنامه دار شدن شناسایی شده اند، گفت: از این تعداد 92 مورد بقعه بوده و 1415 مورد نیز مسجد و حسینیه هستند

وی افزود: از این تعداد مسجد و حسینیه تاکنون 1200 مورد با همکاری شوراهای محلی در استان شناسنامه‌دار شده‌اند، که 85 درصد از این اماکن را شامل می‌شود.