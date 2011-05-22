  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۰

تعدد متولی در حوزه قرآن/

فقدان متولی از معضلات حوزه قرآن است/ تشریح شرایط متولی حوزه قرآن

فقدان متولی از معضلات حوزه قرآن است/ تشریح شرایط متولی حوزه قرآن

معاون ارتباطات سازمان دارالقرآن ضمن تشریح شرایط لازم برای متولی حوزه قرآن، با اشاره به اینکه عملکرد شورای توسعه فعالیتهای قرآنی می‌تواند این حوزه را به جایگاه مطلوب برساند گفت: تازمانی که متولی مشخصی برای این حوزه مشخص نشود مشکلات ادامه دارند.

محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت معین شدن یک متولی مشخص برای حوزه قرآن اظهار داشت: به طور قطع فقدان متولی در عرصه های مختلف فعالیتهای قرآنی به این حوزه صدماتی وارد کرده است.

وی افزود: فقدان متولی مشخص برای حوزه قرآن یکی از معضلات و آسیبهای این عرصه محسوب می شود و به نظر می رسد تا حل نشدن قطعی آن، این مشکلات و معضلها ادامه داشته باشند.

شرایط متولی

محمد مهدی بحرالعلوم با اشاره به شرایط متولی قرآن گفت: متولی حوزه قرآن باید از پشتوانه قانونی برخوردار باشد، مقبولیت داشته و از حضور نیروهای کارشناس و خبره در عرصه های مختلف قرآنی بهره بگیرد. این متولی باید در بدنه جامعه قرآنی پذیرفته شده و از بودجه لازم برخوردار شود.

وی تأکید کرد: مصوبات این متولی قرآنی باید از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد و مصوبات آن برای جامعه قرآنی کشور لازم الاجرا بوده و به عنوان قانون تلقی شود.

پاسخ به یک اظهارنظر

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن دررابطه با اینکه عده ای اعتقاد دارند بحث تولی گری حوزه قرآن از عهده یک سازمان یا یک نهاد برنمی آید با مطرح کردن این سوال که چرا نظارت بر چاپ و نشر و ترجمه، نمی تواند از سوی یک ارگان رسیدگی شود؟ گفت: مطرح کردن این بحث به مثابه پاک کردن صورت مسئله است.

وی اضافه کرد: صحبت از فعالیتهای قرآن است، نه جا افتادن فرهنگ قرآن و نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در زندگی روزمره قرآن، مسئله سروسامان داشتن حوزه قرآن است. همانطور که تولی گری در حوزه های بازرگانی و وزرش را می توان در یک ارگان قرار داد فعالیتهای این حوزه مسئله سروسامان دادن به فعالیتهای قرآنی است نه جاافتادن فرهنگ قرآن و نهادینه شدن آن در جامعه.

شرایط لازم برای انسجام

بحرالعلوم در رابطه با شرایط لازم برای رسیدن این حوزه به یک انسجام مطلوب گفت: شورای توسعه فعالیتهای قرآنی یک حلقه واسط برای رسیدن به جایگاه مطلوب است. این شورا تفکیک وظایف را برعهده دارد و عاملی برای تفکیک وظایف میان سازمانهای مختلف است که اگر جدی تر گرفته شود عملکرد مورد انتظار حاصل خواهد شد.

کد مطلب 1317137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها