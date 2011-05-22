فقدان متولی از معضلات حوزه قرآن است/ تشریح شرایط متولی حوزه قرآن

محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت معین شدن یک متولی مشخص برای حوزه قرآن اظهار داشت: به طور قطع فقدان متولی در عرصه های مختلف فعالیتهای قرآنی به این حوزه صدماتی وارد کرده است.

وی افزود: فقدان متولی مشخص برای حوزه قرآن یکی از معضلات و آسیبهای این عرصه محسوب می شود و به نظر می رسد تا حل نشدن قطعی آن، این مشکلات و معضلها ادامه داشته باشند.

شرایط متولی

محمد مهدی بحرالعلوم با اشاره به شرایط متولی قرآن گفت: متولی حوزه قرآن باید از پشتوانه قانونی برخوردار باشد، مقبولیت داشته و از حضور نیروهای کارشناس و خبره در عرصه های مختلف قرآنی بهره بگیرد. این متولی باید در بدنه جامعه قرآنی پذیرفته شده و از بودجه لازم برخوردار شود.

وی تأکید کرد: مصوبات این متولی قرآنی باید از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد و مصوبات آن برای جامعه قرآنی کشور لازم الاجرا بوده و به عنوان قانون تلقی شود.

پاسخ به یک اظهارنظر

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن دررابطه با اینکه عده ای اعتقاد دارند بحث تولی گری حوزه قرآن از عهده یک سازمان یا یک نهاد برنمی آید با مطرح کردن این سوال که چرا نظارت بر چاپ و نشر و ترجمه، نمی تواند از سوی یک ارگان رسیدگی شود؟ گفت: مطرح کردن این بحث به مثابه پاک کردن صورت مسئله است.

وی اضافه کرد: صحبت از فعالیتهای قرآن است، نه جا افتادن فرهنگ قرآن و نهادینه شدن فرهنگ قرآنی در زندگی روزمره قرآن، مسئله سروسامان داشتن حوزه قرآن است. همانطور که تولی گری در حوزه های بازرگانی و وزرش را می توان در یک ارگان قرار داد فعالیتهای این حوزه مسئله سروسامان دادن به فعالیتهای قرآنی است نه جاافتادن فرهنگ قرآن و نهادینه شدن آن در جامعه.

شرایط لازم برای انسجام

بحرالعلوم در رابطه با شرایط لازم برای رسیدن این حوزه به یک انسجام مطلوب گفت: شورای توسعه فعالیتهای قرآنی یک حلقه واسط برای رسیدن به جایگاه مطلوب است. این شورا تفکیک وظایف را برعهده دارد و عاملی برای تفکیک وظایف میان سازمانهای مختلف است که اگر جدی تر گرفته شود عملکرد مورد انتظار حاصل خواهد شد.