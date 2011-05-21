زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سخنان اخیر اوباما گفت: الگو شدن حرکت مردم ایران و تفکرات حضرت امام خمینی(ره ) در طول سالیان گذشته یک نگرانی جدی را در سردمداران آمریکا و صهیونیسم جهانی پدید آورده است که در اعلام مواضع آنها این نگرانی موج می زند.

وی افزود: آمریکا و دنباله های آن از حرکت مردم ایران و مدیریت هوشمند و راهبردی رهبر معظم انقلاب که منجر به صدور و الگو گیری از انقلاب اسلامی شده است، عصبانی هستند و لذا با فرافکنی قصد دارند اذهان عمومی جهان را از این الگو منحرف کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: هم اکنون شاهد هستیم که ملتهای دنیا با الگو گیری از انقلاب اسلامی دیگر در مقابل ظلم سکوت نمی کنند و به یک آگاهی و بلوغ سیاسی رسیده اند.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکا همواره در حال توطئه بر علیه نظام جمهوری اسلامی است تاکید کرد: استکبار و در راس آن آمریکا در تلاش است تا با ایجاد شرایطی همانند فتنه 88 از شرایط سیاسی کشورمان سواستفاده کند و براندازی را در کشورمان به اجرا در بیاورند.

وی به سخنان اوباما در خصوص فتنه 88 اشاره و تصریح کرد: جریان فتنه به لحاظ بدنه اجتماعی نسبت به سال 88 ریزش زیادی کرده است و این حمایتها نمی تواند به احیای جریان فتنه کمک کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خیانت آمریکا برای مردم منطقه آشکار شده است دیگر خوابهای آنها در منطقه تعبیر نخواهد شد.

