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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

در نخستین روز از هفته زن؛

تجدید میثاق بانوان با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی

تجدید میثاق بانوان با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی

همزمان با نخستین روز از هفته زن، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همراه جمعی از مشاوران امور بانوان سازمانهای مختلف در مرقد مطهر امام خمینی (ره) حضور یافته و با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از سوی مرکز امور زنان بیانیه‌ای صادر شد که در آن آمده است: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام امت (ره) تبعیت جامعه زنان ایران را از مقام معظم رهبری اعلام می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: بنا به فرموده مقام معظم رهبری شخصیت حضرت فاطمه (س) در ابعاد سیاسی، اجتماعی و جهادی شخصیت برجسته‌ای است؛ به طوری که همه زنان مبارز و سیاسی عالم می‌توانند از زندگی کوتاه و پرمغز او درس بگیرند لذا به تمام دنیا و مجامع علمی و فرهنگی با قاطعیت اعلام می‌کنیم که اگر همانند حضرت فاطمه (س) دارید، معرفی کنید و با تمسک به آیات و روایات با صراحت می‌گوییم که همانند آن حضرت وجود نداشته و نخواهد داشت و ایشان بهترین الگو در همه ابعاد زندگی برای همه عصر‌ها و نسل‌هاست.

در این بیانیه آمده است: امروز در آستانه میلاد حضرت فاطمه (س) و سلاله پاکش حضرت امام خمینی (ره) و در جوار بارگاه رهبر کبیر انقلاب با اهداف مقدس امام امت تجدید پیمان می‌کنیم و فریاد بر می‌آوریم: به پیروی از یگانه بانوی عالم حضرت فاطمه (س) با حفظ حجاب و عفاف اسلامی و مدد‌خواهی قرآن و عترت در راستای بالندگی و پیشرفت جامعه اسلامی در مجامع ملی و بین‌المللی گام بر می‌داریم.

در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده است: ما زنان ایران همگام و همدوش مردان غیور این مرز و بوم گوش به فرمان مقام معظم رهبری می‌سپاریم و با اشاره‌ای از جانب ایشان همچون سربازی جان برکف در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی وارد میدان جهاد می‌‌شویم؛ به نمایندگی از زنان بصیر ایران از زنان آزاده عالم که در بیداری اسلامی جهان نقش بسزایی دارند و با درایت و بینش خود استکبار جهانی را به ستوه در آورده‌اند، به ویژه از زنان ظلم‌ستیز یمن و بحرین پشتیبانی می‌کنیم.

کد مطلب 1317160

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