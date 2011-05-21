تجدید میثاق بانوان با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از سوی مرکز امور زنان بیانیهای صادر شد که در آن آمده است: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام امت (ره) تبعیت جامعه زنان ایران را از مقام معظم رهبری اعلام میکند.
این بیانیه میافزاید: بنا به فرموده مقام معظم رهبری شخصیت حضرت فاطمه (س) در ابعاد سیاسی، اجتماعی و جهادی شخصیت برجستهای است؛ به طوری که همه زنان مبارز و سیاسی عالم میتوانند از زندگی کوتاه و پرمغز او درس بگیرند لذا به تمام دنیا و مجامع علمی و فرهنگی با قاطعیت اعلام میکنیم که اگر همانند حضرت فاطمه (س) دارید، معرفی کنید و با تمسک به آیات و روایات با صراحت میگوییم که همانند آن حضرت وجود نداشته و نخواهد داشت و ایشان بهترین الگو در همه ابعاد زندگی برای همه عصرها و نسلهاست.
در این بیانیه آمده است: امروز در آستانه میلاد حضرت فاطمه (س) و سلاله پاکش حضرت امام خمینی (ره) و در جوار بارگاه رهبر کبیر انقلاب با اهداف مقدس امام امت تجدید پیمان میکنیم و فریاد بر میآوریم: به پیروی از یگانه بانوی عالم حضرت فاطمه (س) با حفظ حجاب و عفاف اسلامی و مددخواهی قرآن و عترت در راستای بالندگی و پیشرفت جامعه اسلامی در مجامع ملی و بینالمللی گام بر میداریم.
در بخش پایانی این بیانیه تاکید شده است: ما زنان ایران همگام و همدوش مردان غیور این مرز و بوم گوش به فرمان مقام معظم رهبری میسپاریم و با اشارهای از جانب ایشان همچون سربازی جان برکف در صحنههای سیاسی و اقتصادی وارد میدان جهاد میشویم؛ به نمایندگی از زنان بصیر ایران از زنان آزاده عالم که در بیداری اسلامی جهان نقش بسزایی دارند و با درایت و بینش خود استکبار جهانی را به ستوه در آوردهاند، به ویژه از زنان ظلمستیز یمن و بحرین پشتیبانی میکنیم.
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