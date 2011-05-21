اعتبار آسفالت جاده ویار - سپارده در استان قزوین تامین می شود

محمد امین نصرااللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با تامین اعتبار لازم در سال جاری، طرح بهسازی و آسفالت جاده ویار به سپارده به طول 23 کیلومتر با مشخصات راه روستایی در آینده نزدیک آغاز می شود.

وی افزود: تامین این اعتبار در پی بازدید صادقی معاون وزیر راه وترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از این مسیر تصویب شد.

مدیرکل راه وترابری استان تصریح کرد: همچنین طرح مطالعاتی ساخت راه اصلی در این مسیر هم اکنون با فعالیت مشاور در دست اجراست.

نصراللهی زاده با تشریح مزایای اجرای این طرح گفت: با بهره برداری از جاده ویار به سپارده حد فاصل قزوین تا منطقه رحیم آباد در استان گیلان در مجموع به طول 147 کیلومتر ضمن رونق گردشگری منطقه، استان قزوین از منطقه الموت غربی به غرب استان مازندران و شهرستان رودسر در استان گیلان متصل می شود.

وی افزود: فراهم کردن زمینه مناسب برای انتقال محصولات کشاورزی منطقه و انتقال بخشی از ترافیک مسیر قزوین، رشت از

دیگر مزایای اجرای این طرح است.

