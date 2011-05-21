وقوع رگبار و رعد و برق فردا در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد که در سه روز آینده در استانهای واقع در شمال غرب و دامنه های البرز در استان گلستان بارش باران گاهی با وزش باد و رعد و برق رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش، این شرایط همراه با احتمال تگرگ در روزهای یکشنبه و دو شنبه به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب در بخشهای شمالی آذربایجان غربی و شرقی از شدت بیشتری برخوردار است و آبگرفتگی معابر عمومی و سیلاب در این مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین در سه روز آینده در جنوب شرق کشور وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه دمای هوا در سطح کشور به ویژه در نیمه شمالی 4 تا 6 درجه کاهش می یابد و دریای خلیج فارس نیز به سبب وزش باد در این مدت مواج خواهد بود.

