۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

هواشناسی پیش بینی کرد؛

وقوع رگبار و رعد و برق فردا در پایتخت

سازمان هواشناسی از بعد از ظهر شنبه رشد ابرها در ارتفاعات و از فردا وقوع رگبار و رعد و برق را در برخی نقاط تهران پیش بینی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد که در سه روز آینده در استانهای واقع در شمال غرب و دامنه های البرز در استان گلستان بارش باران گاهی با وزش باد و رعد و برق رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش، این شرایط همراه با احتمال تگرگ در روزهای یکشنبه و دو شنبه به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب در بخشهای شمالی آذربایجان غربی و شرقی از شدت بیشتری برخوردار است و آبگرفتگی معابر عمومی و سیلاب در این مناطق دور از انتظار نیست.

همچنین در سه روز آینده در جنوب شرق کشور وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه دمای هوا در سطح کشور به ویژه در نیمه شمالی 4 تا 6 درجه کاهش می یابد و دریای خلیج فارس نیز به سبب وزش باد در این مدت مواج خواهد بود.
 

