نشاء برنج در شالیزارهای استان قزوین آغاز شد

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال زراعی جاری بیش از سه هزار و 200 هکتار از

شالیزارهای استان قزوین به کشت انواع برنج محلی اختصاص یا فته که پیش بینی می شود از این اراضی سالانه حدود 13 هزار تن شلتوک برنج تولید شود.

وی اظهارداشت: با توجه به تولید مکانیزه برنج در سطح استان بیش از 70 درصد از شالیزارهای بصورت کاملا مکانیزه با

دستگاهای نشاء کار چهار ردیفه کشت می شود.

جلیلوند در ادامه به ایجاد نخستین بانک نشاء برنج در استان قزوین در مرکز خدمات رجایی دشت اشاره کرد و گفت: دراین طرح با استفاده از دستگاههای پیشرفته و مجهز با مشارکت بخش دولتی خریداری و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته که این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و100 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی راه اندازی شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کرد در سال زراعی جاری بیش از پنج هزار جعبه نشاء در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

به گفته این مسئول ایجاد بانک نشاء برنج در صرفه جویی هزینه های تهیه نشاء و تولید برنج، افزایش راندمان تولید در واحد سطح موثر است.

جلیلوند استفاده از دانش متخصصان بخش کشاورزی برای تهیه و تولید نشاء سالم، صرفه جویی در بذر مصرفی در واحد استفاده از ماشین آلات کشاورزی و توسعه کشت مکانیزه برنج، افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال و تسهیل در کار تولید برنج را از دیگر مزایای بانک نشاء برنج برشمرد.

وی افزود: بانک نشاء در استان قزوین ظرفیت آماده سازی و تولید نشاء برای حدود 100 هکتار از اراضی برنج خیز را دارد.