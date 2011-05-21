فعالیت سامانه هدفمند خرید گندم کشاورزان در زنجان آغاز شد

پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این سامانه با هدف تسریع در پرداخت وجه گندم به کشاورزان راه اندازی شده است، افزود: کاهش مدت زمان انتظار کشاورزان جهت تحویل گندم و کاهش هزینه های حمل و نقل از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه در کشور است.

مدیرعامل شرکت غله استان با بیان اینکه زمان ثبت نام کشاورزان در استانها به تناوب اعلام و انجام می گیرد، افزود: کشاورزان استان می توانند با مراجعه به نشانی www.nanegandom.ir نسبت به ثبت نام و انجام مراحل مندرج در این سایت اقدام کنند.

وی ثبت نام کشاورزان در این سایت را دومرحله ای اعلام کرده و اظهار داشت: کشاورزان در مرحله نخست نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام و در مرحله دوم نیز مشخصات محموله گندم شامل تخمین مقدار گندم تحویلی، تخمین درصد افت مفید و غیرمفید، مکان تحویل گندم و زمان تحویل آن را وارد کنند.

خالقی ادامه داد: در صورت عدم دسترسی به اینترنت، کشاورزان می توانند مشخصات خود را به شماره پیامک 300001518 ارسال تا در این مرحله کاربران با مشخصات ثبت شده کشاورز تماس گرفته و اطلاعات بیشتر را دریافت کنند.

وی افزود: در حال حاضر سامانه خرید گندم در استان زنجان فعال شده و کشاورزان می توانند در این سایت ثبت نام کنند.



خالقی ادامه داد: به علت کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته امسال قطعاً شاهد افت تولید این محصول استراتژیک خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 با اعلام آمادگی کامل این شرکت برای خرید گندم از کشاورزان استان، گفت: براساس پیش‌بینی‌های بعمل آمده انتظار می‌رود امسال 200 هزار تن گندم از زارعان خریداری شود.

خالقی با بیان اینکه کاهش بارندگی باعث افت تولید گندم نسبت به سال گذشته شده است، افزود: در سال گذشته 425 هزار تن گندم در استان تولید شد که این رقم بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما امسال به دلایلی قطعاً شاهد افت تولید این محصول استراتژیک خواهیم بود.

وی، به قیمت مصوب برای خرید تضمینی گندم در سیلوها اشاره کرد و یادآور شد: براساس نرخ اعلامی، امسال هر کیلو گندم به قیمت 3600 ریال از کشاورزان خریداری خواهد شد و به ازای هر درصد سن‌زدگی 100 ریال از این مبلغ کاسته می‌شود.

خالقی همچنین با اشاره به وضعیت ساماندهی نانوایی‌های فعال در سطح استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با درایت کارشناسان، در مرحله دوم افزایش قیمت نان، نرخ معقولی در استان مصوب شد که همین امر باعث کاهش بار روانی در جامعه شد.

خالقی با تاکید بر افزایش کیفیت نان مصرفی مردم گفت: مردم شایستگی مصرف بهترین کالاها را دارند و نانوایان باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشند.