به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون که هر ساله به صورت همزمان در شعب سازمان نظام صنفی رایانه ای در استان‌ها برگزار می‌شود، امسال نیز در 16 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، زنجان، فارس، قزوین، قم، سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان، گلستان، مازندران، همدان و یزد در دو سطح عمومی و تخصصی برگزار خواهد شد.

هزینه ثبت نام در یک رشته همانند سال قبل 300000 ریال و برای دو رشته 400000 ریال است، همچنین پیرو تصمیم شورای مرکزی، اعضایی که حق عضویت سال 1390 خود را پرداخت کرده‌اند از سهمیه رایگان جهت عضویت در شاخه اشخاص حقیقی بهره‌مند خواهند شد.

برحسب مصوبه هیئت وزیران و شورای عالی انفورماتیک، اشخاص حقیقی واجد شرایط عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از میان دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان گذشته باشد در چهار رده کارشناس، مشاور رتبه 3، مشاور رتبه 2 و مشاور رتبه 1 رتبه‌بندی خواهند شد.