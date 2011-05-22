به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشورهای خاورمیانه معاصر در واقع فراهم ساختن عرصه‌ای برای بحث و گفتگو درباره توسعه مناسبات تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در جوامع خاورمیانه و تعامل علوم اجتماعی جدید و سنتهای فرهنگی و دینی این جوامع با تأکید بر نقش متفکران اجتماعی مسلمان است.

محورهای اعلام شده در این همایش از این قرارند: "بررسی دیدگاههای نظری در مورد مناسبات تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی"، "نظریه اجتماعی دینی و نظریه جامعه‌شناختی در بین متفکران اجتماعی اسلامی و اندیشمندان خاورمیانه"، "گسترش مناسبات بین فلسفه اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشورهای اسلامی" و "ارزیابی گفتمانهای انتقادی اندیشمندان مسلمانان درباره تفکر و دانش اجتماعی جدید".

"بررسی رویکردهای متفکران منطقه خاورمیانه برای بازسازی مناسبات اندیشه اجتماعی و جامعه‌شناسی"، "تعاملات و تعارضات جامعه‌شناسی جهانی و جامعه‌شناسیهای محلی متأثر از اندیشه متفکران اجتماعی" و "ارزیابیهای جامعه‌شناختی از اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان معاصر" از دیگر محورهای این همایشند.

در مراسم افتتاحیه این همایش در صبح روز ‌شنبه، هفتم خرداد ماه، مایکل بورووی، رئیس انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی با موضوع "منظور ما از جامعه‌شناسی جهانی چیست؟" و غلامعباس توسلی، استاد دانشگاه تهران و اولین رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با موضوع "شکل‌گیری مفهوم جامعه مدنی در اندیشه صاحبنظران مسلمان در خاورمیانه" سخنرانی خواهند کرد.

همچنین نشستهای تخصصی "مسئله بومی و جهانی در علوم اجتماعی"، علوم اجتماعی و جامعه شناسی در کشورهای خاورمیانه"، "تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در کشورهای خاورمیانه"، "تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در اسلام و ایران" و میزگرد "تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در اسلام و ایران" از جمله برنامه‌های روز اول این همایش خواهند بود.

"تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در ایران"، "تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی متفکران مسلمان"، "تفکر اجتماعی متفکران مسلمان"، "پانل علوم اجتماعی و مسائل خاورمیانه معاصر" و میزگرد "علوم اجتماعی و مسائل خاورمیانه معاصر" عناوین نشستها و برنامه‌های روز دوم همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در خاورمیانه معاصر هستند که با حضور و سخنرانی اساتید و صاحب‌نظران گوناگون ایرانی و خارجی برگزار می‌شوند.

همایش منطقه‌ای تفکر اجتماعی و جامعه‌شناسی در کشورهای خاورمیانه معاصر به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران با همکاری مرکز مطالعات بین‌المللی دینی دانشگاه تهران، بنیاد علم و فرهنگ استانبول ترکیه و انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی در روزهای هفتم و هشتم خرداد ماه 1390 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.