"قاسم رنجبریان" رئیس هیئت فوتبال هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت فوتبال هرمزگان بعد از ظهر شنبه با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و 32 نفر از اعضای هیئت فوتبال هرمزگان برگزار شد.

در این انتخابات قاسم رنجبریان دبیر هیئت فوتبال هرمزگان و یکی از نامزدها با کسب 19 رای به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان انتخاب شد.

عباس امینی زاده فرماندار و سرپرست هیئت فوتبال هرمزگان در این انتخابات با کسب 13 رای نتوانست اکثریت آراء را به دست آورد.

هیئتهای ورزشی حلقه اتصال دولت و مردم

در این جلسه محمود آرامی سرپرست اداره کل تربیت بدنی هرمزگان، بیان داشت: هیئتهای ورزشی حلقه اتصال دولت و مردم هستند و فعالیتها باید به گونه ای ساماندهی شود که بخش خصوصی علاقه خود را به حضور در این عرصه نشان دهد و زمانی که بخش خصوصی به دلیل عدم نیاز هیئتهای ورزشی، دست از ورزش بکشد باید فاتحه ورزش را خواند.

وی ادامه داد: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن سواحل فراوان از پتانسیل مناسبی در زمینه ورزشهای ساحلی به خصوص فوتبال ساحلی برخوردار است که در همین راستا در حال راه اندازی سازمانی برای سازماندهی ورزشهای ساحلی در استان هستیم.

آرامی اظهار داشت: نباید در لیگ برتر فوتبال تنها شاهد حضور تیمهای تهرانی و کلانشهرها باشیم بلکه باید شرایطی برای حضور سایر استان ها از جمله هرمزگان فراهم شود تا بتوان جلوی خیلی از معضلات موجود در ورزش و صرف هزینه های گزاف گرفته شود.

حمایت مسئولان هرمزگان از فوتبال کم نظیر است

علی کفاشیان در ادامه این جلسه با اشاره به حمایت بسیار خوب مسئولان استان هرمزگان از فوتبال، عنوان کرد: حضور تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در مرحله پلی آف صعود به لیگ برتر حاصل تلاش تمام مسئولان استان هرمزگان و حمایت بسیار عالی آنان از فوتبال است.

وی افزود: چنین حمایت و امکاناتی در دیگر استانهای کشور کمتر دیده می شود و هرمزگان می تواند به یکی از قطبهای فوتبال کشور تبدیل شود.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اجرای خوب طرح آسیا ویژن در هرمزگان، بیان داشت: این طرح با همت مسئولان استان هرمزگان به خوبی در این استان در حال پیشرفت است.

کفاشیان ادامه داد: استان هرمزگان با داشتن استعدادها و امکانات فراوان در زمینه فوتبال ساحلی می تواند به پایگاه اصلی فوتبال ساحلی در کشور تبدیل شود.