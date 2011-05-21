صندوق قرض الحسنه راسخون در بندرعباس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا ابراهیمی معاون اداری مالی سازمان اوقاف کشور بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این صندوق گفت: امروز شاهد افتتاح 21 مین شعبه صندوق قرض الحسنه راسخون در استان هرمزگان هستیم.

ابراهیمی افزود: این صندوق به منظور ایجاد سهولت در رابطه با دریافت تسهیلات وکاهش پیچ وخم های ساختاری واداری به منظور دریافت تسهیلات برای انجام امور عمرانی موقوفات راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه این صندوق وابسته به بانک ملی است، ابراز امیدواری کرد: با توسعه این صندوق در سطح مراکز استانهادر آینده نزدیک این صندوق به موسسه مالی اعتباری ارتقا یابد.

در ادامه معاون مالی اداری اوقاف و امورخیریه هرمزگان نیز گفت: ‌این صندوق با هدف متمرکز شدن سرمایه اوقاف در یک مکان وسهولت در به کارگیری تسهیلات به منظور عمران موقوفات راه اندازی می شود وبه حمایت مالی از پروژه های عمرانی بقاع متبرکه وموقوفات استان خواهد پرداخت.

علی اندرز افزود: راه اندازی این صندوق در استانهایی که دارای موقوفات در آمد زا هستند به تصویب رسیده وهرمزگان نیز یکی از این استانها است.