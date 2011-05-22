نعمت الله نصیری در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات بعمل آمده در راستای تفکیک سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد کشور با همکاری مرکز آمار ایران خبر داد و گفت: پیرو تفاهم نامه ای که در سال گذشته با مرکز آمار ایران داشته ایم این کار هم اکنون در قالب برگزاری نشست های مشترک دنبال می شود.

مدرکل دفتر آمار و توسعه فناوری اطلاعات وزارت تعاون، اظهار داشت: البته تاکنون مجموع نشست ها و رایزنی های صورت گرفته در حد ارائه گزارش نرسیده است.

نصیری ادامه داد: پیش بینی شده است تا اولین نشست جمع بندی آمارها و تفکیک سهم واقعی بخش تعاون از دو بخش دولتی و خصوصی در خرداد ماه سال جاری با حضور وزیر تعاون و رئیس مرکز آمار ایران برگزار و نتایج اولیه کار ارائه شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، افزود: بزودی بخشی از نتایج و اقدامات مرتبط به تفکیک واقعی سهم تعاونی ها از اقتصاد مشخص می شود و برخی کارشناسی ها نیز از این طریق در حال انجام است.

وی بیان داشت: نتایج حاصل از عملکرد کارگروه ها نیز در نشستی که طی ماه جاری برگزار می شود، نهایی خواهند شد.

نصیری تاکید کرد: هم اکنون نشست ها و جلسات مشترک وزارت تعاون و مرکز آمار در زمینه هایی مانند مشخص کردن جامعه هدف، مرجع تفکیک آمار و برخی مسائل مرتبط با آن در حال برگزاری است.

به گزارش مهر، پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه، سال گذشته تفاهم نامه ای بین وزارت تعاون و مرکز آمار ایران منعقد شد که در قالب آن با همکاری دو نهاد سهم واقعی تعاونی ها از اقتصاد برای اولین بار استخراج و اعلام شود.

تحقق این امر می تواند علاوه بر ثبت عملکرد تعاونی ها در پرونده این بخش که تاکنون در دو بخش خصوصی و دولتی قرار می گرفت، می تواند زمینه مناسبی از وضعیت فعلی تعاونی ها ارائه کند ضمن اینکه از این طریق تعاونی ها خواهند توانست برای تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز برنامه ریزی روشنی داشته باشند.