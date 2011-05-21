احتمال اختلال در 5 مرکز مخابراتی تهران

به گزارش خبرنگار مهر عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابراتی نبوت، سیدالشهداء، شهید زارعی، ولی عصر، شهید تندگویان از تاریخ اول خرداد ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های 7790 الی 7795 و 7797 در محدوده خیابان های گاراپیدی، دماوند، افشاری، دین محمدی با اختلال مواجه خواهد شد.

همچنین ارتباط مشترکان مرکز مخابرات سیدالشهداء با پیش شماره های 5513، 5514، 5570 الی 5579 در محدوده خیابان های ابوذر، فتحی، فیروزی، غدیر قدرتی و مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4410 الی 4414، 4416، 4417 در محدوده خیابان های بهارشمالی، بلوار فردوس و شرکت آب و فاضلاب به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.

به دلیل عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش شماره های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7765 در محدوده خیابان های فخرآباد، قائن، سپاه و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2250 الی 2253، 2230 الی 2233، 2630 و 2631 در محدوده خیابان های کرمان جنوبی و شهید داود رضایی به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.