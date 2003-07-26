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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۲۲

مدير قراردادهاي خريد خدمات حمل و نقل فولاد مباركه

براي حمل و نقل مواداوليه فولاد مباركه قرارداد ساخت واگن شش محوره امضا شد

براي حمل و نقل مواداوليه فولاد مباركه قرارداد ساخت واگن شش محوره امضا شد

راه آهن جمهوري اسلامي ايران با همكاري شركت واگن پارس و فولاد مباركه اصفهان براي تامين واگن هاي مواد اوليه و افزايش تناژ حمل قرار داد امضا ء كرد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي فولاد مباركه اصفهان، مدير قرار دادهاي خريد خدمات و حمل و نقل فولاد مباركه اصفهان با اشاره  به اجراي طرحهاي توسعه فولاد مباركه  گفت : نياز به حدود يك ميليون تن سنگ آهن اضافي و 

جوابگو نبودن  واگن هاي شش محوره موجود ،  براي  ساخت 300 دستگاه واگن شش محوره مجهز به  قلاب گردان قرارداد سه جانبه اي با راه آهن ايران و شركت واگن پارس منعقد شد.علي اكبركيوانداريان افزود: برنامه حمل مواد اوليه امسال پنج ميليون و 300 هزار تن است كه  توسط واگن هاي لبه بلند شش محوره از معادن چادر ملو و گل گهر به سمت فولاد مباركه اصفهان حمل شود.وي تصريح كرد: هزينه تعمير ونگهداري واكن هاي قبلي افزايش يافته و هزينه هاي حمل را غير اقتصادي كرده است.
مدير قراردادهاي خريد خدمات و حمل ونقل فولاد مباركه  گفت: ارزش اين قرارداد 150 ميليارد ريال بوده كه در شانزده ماه اينده  به تدريج واگن هاي ساخته شده وارد خطوط حمل و نقل خواهد شد.

کد مطلب 13172

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