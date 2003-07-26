براي حمل و نقل مواداوليه فولاد مباركه قرارداد ساخت واگن شش محوره امضا شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از روابط عمومي فولاد مباركه اصفهان، مدير قرار دادهاي خريد خدمات و حمل و نقل فولاد مباركه اصفهان با اشاره به اجراي طرحهاي توسعه فولاد مباركه گفت : نياز به حدود يك ميليون تن سنگ آهن اضافي و

جوابگو نبودن واگن هاي شش محوره موجود ، براي ساخت 300 دستگاه واگن شش محوره مجهز به قلاب گردان قرارداد سه جانبه اي با راه آهن ايران و شركت واگن پارس منعقد شد.علي اكبركيوانداريان افزود: برنامه حمل مواد اوليه امسال پنج ميليون و 300 هزار تن است كه توسط واگن هاي لبه بلند شش محوره از معادن چادر ملو و گل گهر به سمت فولاد مباركه اصفهان حمل شود.وي تصريح كرد: هزينه تعمير ونگهداري واكن هاي قبلي افزايش يافته و هزينه هاي حمل را غير اقتصادي كرده است.

مدير قراردادهاي خريد خدمات و حمل ونقل فولاد مباركه گفت: ارزش اين قرارداد 150 ميليارد ريال بوده كه در شانزده ماه اينده به تدريج واگن هاي ساخته شده وارد خطوط حمل و نقل خواهد شد.