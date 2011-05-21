یادواره شهدای غواص در قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی قم درباره برگزاری این یادواره گفت: یادواره شهدای غواص روز یکشنبه از ساعت 10 در محل دانشکده فنی قم واقع در شهرک قدس، ولی عصر(عج) 13، هدایت 11 برگزار می‌شود و کلیه دانشجویان علاقه‌مند دانشگاه‌های قم می‌توانند در این مراسم شرکت کنند.



ثریا طبریایی با بیان اینکه اولین یادواره در سال گذشته برگزار شد ابرازداشت: این یادواره با همکاری سازمان بسیج دانشجویی و دانشکده فنی قم برگزار خواهد شد و از مسئولان برجسته استان برای حضور در این مراسم دعوت شده است.



طبریایی تصریح داشت: سخنرانی سردار حسین کاجی، پرده خوانی حججت الاسلام وافی، روایتگری طنز از سوی حجت‌الاسلام قلیچ خانی از راویان سرزمین‌های جنوب و برگزاری میزگرد، مسابقات مختلف همچنین پخش کلیپ‌ از جمله برنامه های این یادواره است.



آماری از شهدای غواص وجود ندارد



وی با بیان اینکه آماری از تعداد شهدای غواص در دست نیست خاطرنشان کرد: ما برای برگزاری یادواره های شهدای غواص جستجوی زیادی در این باره انجام دادیم اما در نهایت نتوانستیم آمار دقیقی از تعداد شهدای غواص از مراکز مسئول به دست آوریم.



وی تاکیدکرد: مقبره کمتر از تعداد انگشتان دست از شهدای غواص را خودمان به صورت میدانی در قم جستجو و پیدا کردیم اما بنیاد شهید استان قم علیرغم همکاری خوب برای برگزاری یادواره این شهدا آماری از آنها ندارد.



تقدیر از نهادهای همکار



طبریایی با تقدیر از همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بنیاد شهید وایثارگران قم برای برگزاری این یادواره تصریح داشت: این یادواره با هدف ایجاد فضایی معنوی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به خصوص شهدای غواص کشور و آشناکردن بیشتر دانشجویان با رشادتهای این دلیرمردان برگزار می‌شود.



وی تأکید کرد: شهدا طلایه دار دفاع از ولایت فقیه بودند و این بهترین درسی است که امروز همه دانشجویان ما می‌توانند از آنها بگیرند و به دیگران منتقل کنند.



طبریایی اظهارداشت: دفاع از ولایت فقیه و تبعیت از آن در دوره کنونی زمینه ساز ظهور است و این همان هدفی است که شهدا به دنبال تحقق آن بودند.