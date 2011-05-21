مقابله با جنگ نرم اولویت اصلی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مسعود جزایری عصر شنبه در نشست با نیروهای مسلح گلستان افزود: مأموریت نیروی انتظامی در مقابله با جنگ نرم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی مأموریت ویژه ای است.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا که فرمودند: جنگ نرم ادامه شبیخون فرهنگی دهه گذشته است، اشاره کرد.

وی مأموریت نیروی انتظامی در مقابله با ترفند جدید دشمنان را مأموریت ویژه ای عنوان کرد و گفت: جوانب این مأموریت در ابتدا باید به صورت دقیق و روشن شناسایی و مصادیق آن نیز به صورت یک مأموریت ویژه احصاء شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه برنامه های مقابله با جنگ نرم باید از اولویت برنامه های نیروهای مسلح باشد، عنوان کرد: باید با آگاهی دادن به جوانان و جریان های سیاسی به مقابله با جنگ نرم پرداخت.

وی بیان داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب تمامی قدرت سخت افزاری خود را برای شکست انقلاب به صحنه آورده و به شکلهای گوناگون تلاش کردند به اهداف خود برسند.

به گفته وی ناکامی دشمنان در رسیدن به اهداف خود موجب شد آنان به این جمع بندی برسند که تا زمانی که مردم ایران بر اساس باورها و اعتقادات دینی و اسلامی خود عمل کنند مدافع نظام اسلامی و ولایت فقیه بوده و هیچ قدرتی قادر به شکست جمهوری اسلامی نخواهد بود.

وی در پایان بر هوشیاری و بیداری و بصیرت افزایی در بین کارکنان به منظور مقابله با اهداف جنگ نرم تأکید کرد.