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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۳۲

کوثری در گفتگو با مهر:

جوانان زمان‌شاه رزمندگان و شهدای جبهه‌ها شدند/ غنیمت عراق از لشگر خود!

جوانان زمان‌شاه رزمندگان و شهدای جبهه‌ها شدند/ غنیمت عراق از لشگر خود!

فرمانده سابق لشکر محمدرسول الله گفت: این تفکر که جوانان این نسل آمادگی برخورد با تهدیدات نظامی دشمنان کشور را ندارند درست نیست زیرا رزمندگان دلاور جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس نیز همان جوانانی بودند که در دوران شاه با سلایق گوناگون زندگی می‌کردند.

اسماعیل کوثری عضوکمسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت نام‌گذاری سوم خرمشهر به روز " ملی مقاومت وپیروزی" گفت : علت این نام گذاری به این خاطر بود که  مردم خرمشهر توانستند با کمترین امکانات سی و چهار روز ارتش عراق را پشت درهای خرمشهر نگه داشته وبعد از گذشت بیست ماه از اشغال خرمشهر این شهر را از چنگ بعثی های متجاوز آزاد کنند.

نماینده مردم تهران با اشاره به خاطرات تلخ وشیرین دفاع مقدس گفت: در یک عملیات رزمندگان ما بعد از عبور ازرودخانه کارون و بیست کیلومتر پیاده روی در جاده اهواز خرمشهر و تحمل سختی های فراوان  با ارتش تا بن دندان مسلح عراق درگیر شدند که این امر از دید فرماندهان نظامی کار بسیار صعب و دشواری است.

وی در بخش دیگری از بیان خاطرات جنگ گفت: رزمندگان ما با نفوذ به منطقه عراقی ها با حلقه های رادیولوژی آرم لشکر محمد رسول الله را بر روی ماشین ها و تانکهای عراقی زدند که در روزهای بعد متوجه شدیم تلوزیون عراق ماشین ها و تانکهایی که آرم لشکر خورده است را به عنوان غناینم جنگی از ارتش ایران نشان داده است.

کوثری هم‌چنین با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه تصریح کرد: الگوپذیری مردم منطقه از مقاومت مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ تحمیلی سبب شد تا مردم علیه حاکمان ظالم خود به پا خیزند.

این عضو کمسیون امنیت ملی گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی می دانند با جنگ سخت در مقابل ایران راه به جایی نخواهند برد به همین خاطر به جنگ نرم در حوزه فرهنگی و سایبری روی آوردند.

وی با عنوان این مطلب که در فضای سایبری به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم افزود: متاسفانه در حوزه فرهنگ که متولی آن دستگاه های دولتی هستند هنوز نتوانستیم آگاهی لازم و بصیرت کافی در خصوص تهاجم فرهنگی دشمن را در بین جوانان بوجود آوریم.

کوثری در آخر با بیان اینکه روحیه مقاومت و ایستادگی جوانان امروز در مقابل تهاجم دشمن قابل تحسین است گفت: این تفکر که جوانان این نسل آمادگی برخورد با تهدیدات نظامی دشمنان کشور را ندارند درست نیست زیرا رزمندگان دلاور جبهه‌ها در دوران دفاع مقدس همان جوانانی بودند که در دوران شاه با سلایق گوناگون زندگی می‌کردند.

کد مطلب 1317207

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