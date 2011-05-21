به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسن ‌نژاد بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون از صندوق سرمایه ‌گذاری کوچک که حداقل 500 میلیون تومان و حداکثر 5 میلیارد تومان موجودی دارد استفاده می‌ شد، ولی در سال جاری صندوق سرمایه‌گذاری در ابعاد بزرگتر ایجاد می‌ شود که دارای حداقل 5 میلیارد تومان و حداکثر 50 میلیارد تومان موجودی خواهد بود.

وی حضور فعال در عرصه‌های خصوصی ‌سازی به عنوان کارگزار معرف شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، گسترش فعالیت‌های کارگزاری در بورس کالای ایران برنامه ‌ریزی برای گسترش شعب کارگزاری در تالارهای منطقه‌ای بورس اوراق بهادار تهران از جمله در شهرهای شیراز و ساری، انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه را از جمله برنامه‌های سال جاری عنوان کرد.

حسن‌ نژاد اظهار داشت: خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب‌ خویش، پذیره‌ نویسی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس، اداره امور سرمایه‌ گذاری‌ها به نمایندگی از طرف اشخاص، انجام خدمات سرمایه ‌گذاری و کارگزاری، ارائه خدمات و مشاوره‌های مالی، ارائه خدمات در بورس کالا، فعالیت در بازار فرابورس و بازار معاملات آتی مهم‌ ترین اهداف است.