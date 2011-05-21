به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده، مدیر امور رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد: این کنفرانس ساعت 16 روز دوشنبه، همزمان با نخستین روز تشکیل اردوی تیم ملی در محل ورزشگاه شهید دستگردی به مدت 40 دقیقه انجام می شود و سرمربی تیم ملی تا پایان اردو (چهارم خرداد) مصاحبه دیگری با رسانه‌ها نخواهد داشت.

این کنفرانس‌های مطبوعاتی در نخستین روز تشکیل هر اردو برگزار خواهد شد.

همچنین براساس برنامه‌ریزی انجام شده، در طول تشکیل اردو هر روز سه بازیکن با نمایندگان رسانه‌ها مصاحبه کوتاه خواهند داشت. بدین ترتیب روز دوشنبه نیز پس از کنفرانس مطبوعاتی کی روش، سه نفر از بازیکنان از ساعت 16:40 تا 17 با نمایندگان رسانه‌ها گفتگو خواهند کرد.

نخستین جلسه تمرین تیم ملی نیز ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار خواهد شد.

والی‌زاده تصریح کرد: براساس تصمیم سرمربی تیم ملی، اعضای کادر فنی و بازیکنان در هتل محل اقامت تیم ایران هیچگونه مصاحبه‌ای با رسانه‌ها نخواهند داشت و گفتگو با خبرنگاران صرفا طبق برنامه اعلام شده فوق صورت خواهد گرفت.