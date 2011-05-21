نقش زن در بیداری اسلامی از برنامه های هفته زن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد غفاری بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته فرهنگی هنری ستاد هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن استان گفت: ظلمی که در حق زنان مسلمان منطقه و به ویژه مردم بحرین که در راه زنده نگه داشتن اسلام واقعی گام برداشته اند روا می دارند باید در فعالیت های فرهنگی استان مورد توجه خاص مسئولان قرار بگیرد.

وی افزود: باید شاعرانی که در خصوص انقلاب های اخیر خاورمیانه شعر سروده اند، به جشن های هفته بزگداشت مقام زن دعوت شوند تا اشعار خود را قرائت کنند و حداقل یک نفر میهمان زن از کشورهای در حال انقلاب دعوت شود.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به نزدیکی ایام ارتحال امام خمینی (ره) به ایام بزرگداشت مقام مادر، موضوع رفتار و منش امام در ارتباط با خانواده باید مورد توجه برنامه ریزان قرار بگیرد.

غفاری با اشاره به اهمیت نقش اصل ولایت و همچنین ولایت فقیه تصریح کرد: توجه به این امر در برنامه های فرهنگی درنظر گرفته شده برای هفته زن ضروری است.

وی با بیان اینکه نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس انکارناپذیر است، گفت: در برنامه های فرهنگی و هنری این هفته باید به زنان ایثارگر در جریان جنگ تحمیلی توجه و از مادران، خواهران و همسران شهدا در جشن های ویژه بزرگداشت مقام زن دعوت شود.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر فضاسازی شهری در ایام تولد حضرت زهرا (س) اظهار داشت: شهرداری مشهد و تمامی شهرهای استان در این هفته بیشترین تلاش را برای زیباسازی و تزئین شهر انجام دهند و آرایش شهرها در شان حضرت فاطمه (س) باشد.

غفاری توجه جدی مسئولان دستگاه ها به کارگروه عفاف و حجاب را خواستار شد و افزود: باید در جلسات این کارگروه مصوباتی مبنی بر رعایت حجاب در ادارات دولتی به تصویب برسد و از این مصوبات به طور جدی حمایت شود.

وی خواستار دیدار اعضای ستاد بزرگداشت هفته زن و روز مادر با استاندار خراسان رضوی و امام جمعه مشهد شد و گفت: برنامه های مصوب این ستاد باید به اطلاع این افراد برسد تا در جریان جزئیات برنامه ها قرار بگیرند.