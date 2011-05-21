بی ‌حجابی مولود فرهنگ منحط غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر شنبه به مناسبت روز زن در جمع بانوان فعال در عرصه حجاب و عفاف بر ترویج این فرهنگ در تمام شئونات جامعه تأکید کرد.

وی مساله عفاف و حجاب را نه تنها مختص بانوان بلکه شامل همه افراد و تحقق آن را نیازمند باور قلبی افراد دانست و اظهارداشت: امر به معروف ونهی از منکر برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت شئونات اسلامی در پوشش به ویژه برای بانوان جامعه باید جدی و مهم تلقی شود.

امام جمعه رشت با اشاره به تلاش ‌های دشمنان در قالب تهاجم فرهنگی برای خدشه وارد کردن به اعتقادات مردم و آرمان ‌های انقلاب گفت: اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف مهمترین راه مقابله با این دسیسه‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حجاب عفاف رمز پایداری فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان است، یادآورشد: دشمنان هرگز نمی توانند با طرح های شیطانی و تهاجم فرهنگی بر ملت ایران غلبه کنند چرا که فرهنگ عاشورایی براین نظام حاکم است.