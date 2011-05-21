درگیری شدید در الزنتان / پنچ کشتی جنگی قذافی غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع خبری از درگیری شدید میان انقلابیون و گردانهای قذافی در شرق شهر "الزنتان" در "جبل الغربی" خبر دادند.

همچنین انقلابیون، گردانهای قذافی را متهم کردند روزگذشته تعدادی از زنان را شهر "الریاینه" در نزدیکی الزنتان ربوده اند. گردانهای قذافی در شهر "الغزایه" در نزدیکی مرز تونس به گلوله باران شهر" نالوت" و نواحی اطراف آن ادامه دادند.

منابع خبری اعلام کردند گردانهای قذافی با موشکهای "گراد" مواضع انقلابیون را در "عین الدقیجیه" و منطقه" المرابح "در مرز با تونس به شدت هدف حمله قرار می دهند، اما انقلابیون با پراکنده شدن در کوهها و نصب کمین علیه گردانهای قذافی تلاش آنها برای نفوذ را با شکست روبرو کردند. همچنین انقلابیون توانستند حملات گردانهای قذافی را در "مصراته" را دفع کنند.

خبر دیگر از لیبی اینکه ناتو با صدور بیانیه ای اعلام کرد هشت کشتی جنگی قذافی را در بنادر "طرابلس"،"الخمس" و "سرت" غرق کرده است.در بیانیه ناتو همچنین آمده است : مین گذاری و حمله گردانهای قذافی عملیات کمک رسانی انسانی به ساکنان محاصره شده را با مشکل روبرو کرده است.