سفر پر ابهام رهبر کره شمالی به چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کیم یونگ ایل" امروز شنبه وارد شهر چانگ چون واقع در شمال چین شد.



وی شب گذشته هتلی در شهر مودانجیانگ را ترک کرده و با قطار راهی این شهر شده بود. در این سفر پسر کوچک کیم یونگ ایل که به عنوان رهبر آینده کره شمالی شناخته می شود وی را همراهی می کند.

این در حالی است که سفرهای رهبر کره شمالی به چین به طور مخفیانه و بیشتر با قطار انجام می شود . وی در آگوست گذشته نیز طی سفر مشابهی به چین با "هو جین تائو" رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است.

گفتنی است هفته گذشته "استفان بوس ورث" فرستاده آمریکا در سفری سه روزه به سئول با "وی سونگ لاک" نماینده ارشد هسته ای کره جنوبی و شماری از مقامات این کشور درباره ازسرگیری مذاکرات شش جانبه و برنامه غنی سازی اورانیوم کره شمالی گفتگو کرد.