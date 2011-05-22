فیلمبرداری "گیرنده" به نیمه نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم از مرز 40 درصد گذشته و هم اکنون گروه کار را در احمدآباد مستوفی دنبال می‌کنند. تمام بازیگران غیر از محمدرضا شریفی‌نیا جلوی دوربین قرار گرفته‌اند. وی به دلیل سفر حج نتوانسته در سکانس‌هایش در "گیرنده" بازی کند.

در این فیلم سعید راد، پردیس افکاری، نیما شاهرخ‌شاهی، سیامک اطلسی، باقر صحرارودی، چکامه چمن‌ماه، میرطاهر مظلومی، رضا آحادی، افسانه ناصری، محمدرضا غفاری و ... نقش آفرینی می‌کنند.

سعید راد در نمایی از فیلم سینمایی "گیرنده"

فیلم سینمایی "گیرنده" یک فیلم اجتماعی، جاد‌ه‌ای با درون‌مایه طنز است که حدود 300 بازیگر فرعی در آن نقش آفرینی می‌کنند. فیلمنامه این فیلم را مهرداد غفارزاده، مهرداد موفق یامی، محمدرضا باباگلی و اکبر روح نوشته شده‌اند.

این فیلم به تهیه‌کنندگی محمد قهرمانی و با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود. سایر عوامل فیلم عبارتند از دستیار اول کارگردان: امیرحسین عسگری، مدیر تولید: مجتبی امینی، مجری طرح: مصطفی سلطانی، برنامه ریز: آرش سجادی حسینی، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی، مدیر مالی: سارا شریفیان، چهره پردازی: سودابه خسروی، صدابردار: وحید مقدسی، آهنگساز: بهزاد عبدی، مدیر تدارکات: سید مقصود میرهاشمی، طراح صحنه لباس: بابک پناهی، مدیر صحنه: مجتبی اعرابی، عکاس: عبدالحمید خزائی.