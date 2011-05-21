ذوب آهن مانع از قهرمانی مهرام شد/ جدال پنجم در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار چهارم دو تیم مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز شنبه در سالن ملت اصفهان برگزار شد که طی آن مهرام با نتیجه 71 بر 73 مغلوب میزبان خود شد.

نیمه نخست بازی با نتیجه 42 بر 37 به سود مهرام تمام شده بود اما در نیمه دوم این شاگردان فرزاد کوهیان بودند که با اتکا به سد دفاعی مستحکم خود، سد کردن حملات حریف و در نهایت استفاده بهتر از موقعیت‎های ایجاد شده موفق شدند در ثانیه‎های پایانی بازی برتری را از آن خود کنند.

مهرام در حالی در دیدار امروز متحمل شکست شد که دیدارهای اول و دوم این مرحله را در تهران با برتری خود تمام کرده بود. این تیم در صورتی که در دیدار سوم برنده بازی می‎شد، به عنوان قهرمانی دست می‎یافت اما مهرام روز جمعه نتیجه دیدار برابر ذوب آهن را واگذار کرد تا دیدار چهارم مرحله نهایی نیز در اصفهان برگزار شود.

ذوب آهن که روز گذشته مانع از قهرمانی زودهنگام مهرام شده بود امروز نیز با کسب پیروزی برابر حریف خود کار را برای تعیین قهرمان به دیدار پنجم کشاند. بازی پنجم تیمهای مهرام و ذوب آهن روز دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد. در جریان دیدار امروز تیم‎های مهرام و ذوب آهن مهدی کامرانی، بابک نظافت و کارلوس 5 فوله شدند.

این برای سومین سال متوالی است که ذوب آهن و مهرام در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند. مهرام طی سه سال گذشته قهرمان مسابقات بوده است.