آتش سوزی در بازار قزوین مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین قسمت حلبی آباد بازار قزوین دچار حرق شد.

به گفتنه شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی قزوین ساعت 19.45 دقیقه روز جمعه در تماس شهروندان با مرکز فرماندهی سازمان از وقوع حریق در قسمت حلبی سازهای بازار قزوین اطلاع داده شد که ماموران آتش نشانی در کمتر از سه دقیقه در محل حاضر و نسبت به اطفاء حریق اقدام کردند و مانع از سرایت آن به مغازه های همجوار شدند.

شفیعی با اشاره به اینکه دلیل آتش سوزی در دست بررسی است، اظهار داشت: سیم کشی غیراصولی برق، نگهداری و انبار کردن

مواد آتش زا در مغازه ها، فرسودگی برخی از مغازه ها و استفاده از تیرهای چوبی برای پوشش بام آنها از جمله دلایلی است که احتمال وقوع حریق در بازار قزوین را افزایش داده است.