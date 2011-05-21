پنج مرکز آموزش فنی و حرفه ای در بوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حاج لو بعد از ظهر شنبه در نشست اعضای شورای اداری استان اظهار داشت: امسال یک میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی امسال سه میلیون نفر در کشور آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند، گفت: از این تعداد 750 هزار نفر در مراکز دولتی و دو میلیون و 250 هزار نفر در مراکز خصوصی آموزشهای متناسب را فرا خواهند گرفت.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان بوشهر نیز در این نشست از برگزاری بیش از 400 برنامه به مناسبت آزاد سازی خرمشهر خبر داد.

احمد موحد افزود: کتابخانه تخصصی ویژه دفاع مقدس همزمان با آزادسازی سالروز خرمشهر در استان گشایش می یابد.