دو خبرنگار فرانسوي در منطقه لطيفيه در جنوب بغداد نگهداري مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " احمد عبدالعزيز محمد" گروگان مصري چهل و هفت ساله كه شنبه گذشته در عراق آزاد شد،اعلام كرده است كه در طي دوران اسارت براي مدتي موقت در منطقه لطيفيه در جنوب بغداد نگهداري مي شده است كه در اين مدت دو خبرنگار فرانسوي كه در ماه اوت ربوده شدند و بيش از سه ماه از اسارت آنها مي گذرد نيز با وي بودند.

علاوه براظهارات گروگان مصري كه شنبه گذشته آزاد شد، راننده سوري دوخبرنگارفرانسوي نيزهفته گذشته آزاد شد و با انتشارخبرپيدا شدن راننده سوري دوخبرنگار فرانسوي ربوده شده درعراق درعمليات نيروهاي آمريكايي در شهر فلوجه " ميشل بارنيه" وزير امور خارجه فرانسه در مصاحبه اي راديويي از مقامات آمريكايي خواست تادر اولين فرصت امكان ملاقات مقامات فرانسوي را با راننده دو خبرنگار فرانسوي مهيا كنند تا آنها بتوانند آخرين اطلاعات را در مورد سرنوشت دو خبرنگارفرانسوي كه در حدود سه ماه از گروگانگيري آنها مي گذرد، كسب كنند.

شايان ذكر است كه در 20 ماه اوت " كريستين چسنات" و " جرج مالبرانت" دو خبرنگار فرانسوي به همراه به " محمد الجندي" راننده سوري خود توسط مهاجمان عراقي گروگان گرفته شدند.

چندي پيش شبكه 2 تلويزيون فرانسه فيلمي را ازدو گروگان فرانسوي پخش كرد كه دراين فيلم نشان داده شده بود كه دو خبرنگار فرانسوي بسيارلاغر شده اند. اما وزارت امورخارجه فرانسه از تاييد يا تكذيب اين خبر خودداري كرد.



