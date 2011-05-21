مصاحبه های شمس حرفه ای نیست/چهار سهمیه را حفظ می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان بعد از ظهر شنبه پس از پایان مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال هرمزگان در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: هیئت فوتبال هرمزگان حدود یک سال و نیم بود که رئیس نداشت و پس از تصویب اساسنامه هیئت های فوتبال امروز مجمع هیئت فوتبال استان هرمزگان با حضور 32 نفر از اعضا به خوبی تشکیل و رئیس جدید هیئت فوتبال هرمزگان انتخاب گردید.

وی ادامه داد: اداره کل تربیت بدنی هرمزگان همکاری و تعامل خوبی را با هیئت فوتبال هرمزگان بر قرار کرده و این امر موجب رشد و پیشرفت فوتبال در استان هرمزگان خواهد شد.

شمس قراردادی با فدراسیون ندارد

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که "آیا فدراسیون فوتبال قرار دادی را با حسین شمس امضا کرده و سرمربی تیم ملی فوتسال چه زمانی مشخص می شود"، اظهار داشت: فدراسیون فوتبال هیچ قراردادی را با حسین شمس امضا نکرده و شمس سرمربی تیم ملی فوتسال نیست.

کفاشیان افزود: فوتسال ایران دارای ظرفیتهای فراوانی است و شمس می تواند در یک بخش دیگر از فوتسال فعالیت کند.

وی در خصوص دلیل عدم تفاهم با شمس گفت: آقای شمس با وجود داشتن قرار داد حرفه ای بند مصاحبه درست و حرفه ای را رعایت نمی کرد و همواره مطالبی نادرست را در مصاحبه هایش بیان می کرد و به همین دلیل ما با حسین شمس به تفاهم نرسیدیم.

با انتقال تیمها به شهرستان موافق نیستم

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به سقوط دو تیم منتقل شده پاس و پیکان، بیان داشت: فدراسیون فوتبال موافق انتقال تیم های آماده به شهرستان هایی که هیچ زحمتی برای رسیدن به لیگ برتر انجام نداده اند نیست و نتیجه این کار هم سقوط تیم ها به لیگ های پایین تر است.

کفاشیان با بیان اینکه دستمزد داوران فوتبال کشور بسیار پایین است، خاطر نشان کرد: برای فصل جدید باید در دستمزد داوارن تجدید نظر شود و همچنین دستمزدهای عقب افتاده داواران پرداخت شود.

باشگاهها نباید به صدا و سیما پول بدهند

وی در خصوص پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاهها گفت: باشگاهها نباید برای پخش مسابقاتشان به صدا و سیما پول بدهند چون صدا و سیما از پخش یک مسابقه فوتبال در آمدهای زیادی را به دست می آورد.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: در نظر داریم تا امسال با جذب تبلیغات محیطی و گرفتن حق پخش تلویزیونی پول خوبی را به بدنه فوتبال کشور تزریق کنیم.

به حفظ چهار سهمیه امیدوار هستم

کفاشیان به لیست جدید تیم ملی اشاره کرد و افزود: بازیکنان این لیست توسط کارلوس کیروش انتخاب شده اند و در مراحل بعدی چندین بازیکن از این لیست حذف خواهند شد.

وی با ابراز امیدواری از حفظ چهار سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا تا کنون از وضعیت باشگاههای ایرانی راضی بوده اند و من به حفظ چهار سهمیه کشورمان امید زیادی دارم.