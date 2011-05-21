کودکان با دنیای خیالی بهتر ارتباط برقرار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حبیب‌الله مازندرانی عصر شنبه به همراه شریفی‌فر مدیرکل صدا و سیمای مرکز سمنان از روند ساخت مجموعه "خارپشت بام" و پشت صحنه این سریال بازدید کرد.

رئیس سیمای مرکز استانهای سازمان صداوسیما در حاشیه این بازدید گفت: آثاری که در سیمای مراکز استانها تولید می شود، چنانچه در مراحل ارزیابی امتیاز قابل قبولی کسب کند، سازندگان آن توسط این مرکز مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

در ابتدای این بازدید نویسنده، تهیه کننده و کارگردان توضیحاتی در خصوص مجوعه خارپشت بام ارائه کردند.

مجموعه خارپشت بام که از تولیدات طبقه "ب" این مرکز محسوب می شود که خارپشت بام عنوان مجموعه عروسکی است که در شبکه استانی سیمای مرکز سمنان به تعداد 26 قسمت 16 دقیقه ای با هدف تربیتی و ارشادی در حال تهیه و تولید می باشد.

خلاصه داستان از این قرار است که در سرزمینی دور، جنگلی با درختان آبی رنگ ، مسافرخانه ای به نام خارپشتبام وجود دارد که صاحبان این مسافر خانه 3 خارپشت هستند و در هر قسمت با ورود مسافرین تازه که برای دیدن این جنگل آمده اند ماجرایی تازه اتفاق می افتد.