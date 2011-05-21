نیازهای مالی گلف قم برطرف شود

سیدمحمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیئت گلف استان قم در سال گذشته برنامه‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: هیئت گلف استان قم با مشکلات بسیاری در زمینه کمبود بودجه داشته است وحتی برخی از برنامه‌های این هیئت به دلیل مشکلات مالی صورت نگرفت ولی توانست میزبانی مسابقات جام وحدت کشور را در قم برگزار کند.

علویون اضافه کرد: اعزام نکردن تیم‌های گلف استان قم به مسابقات انتخابی کشور و انصراف از ادامه مسابقات لیگ کشور مهم‌ترین این برنامه‌ها بوده است، ولی باید به این نکته اعتراف کنم که تربیت‌بدنی استان قم حمایت خوبی از گلف داشت و مشکلات مالی هیئت گلف استان قم تنها به دلیل ناشناخته ماندن این رشته است.



برنامه‌های متنوع برای رشد و توسعه این ورزش در قم



وی در ادامه عنوان کرد: هیئت گلف استان قم با توجه به کمبودهای مالی برنامه‌های خوبی برای رشد و توسعه این ورزش در استان قم داشته است و برگزاری چند دوره آموزشی در دو سطح بانوان و آقایان گواه این مسئله است که سبب شد تا دانش نیروی انسانی مرتبط با این رشته نیز افزایش یافته و به روز شود.



رئیس سابق هیئت گلف استان قم با اشاره به برگزاری دوره‌های داوری گلف در استان قم بیان کرد: هیئت گلف استان قم چند دوره آموزش داوری برای علاقه‌مندان به داوری گلف در استان قم برگزار و چند داور خوب به جامعه داوری گلف کشور نیز معرفی کرده است.



وی با اشاره به مجمع انتخابات هیئت گلف استان قم بیان کرد: در این جلسه که با حضور مدیرکل تربیت بدنی استان قم‌، دبیر فدراسیون و سایر اعضای مجمع برگزار شد، رئیس جدید هیئت قول مساعد داد که مشکلات مالی هیئت گلف استان قم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.



گلف در تمام بخشهای استان قم گسترش یابد



رئیس سابق هیئت گلف استان قم بیان کرد: هیئت گلف استان قم می تواند با برنامه‌های متنوعی برای توسعه این رشته ورزشی مفرح در استان قم در مسیر رو به جلو حرکت کند و که اگر مشکلات مالی هیئت برطرف شود، این ورزش می‌تواند در بخش‌های استان قم نیز گسترش پیدا کند.



با پایان دوره چهار ساله ریاست سیدمحمد علویون جوانترین رئیس هیئت یک رشته ورزشی در استان قم، رئیس جدید این هیئت با برگزاری مجمع انتخابات هیئت گلف استان قم در حضور مسئولان تربیت بدنی و فدراسیون گلف، انتخاب و معرفی شد.