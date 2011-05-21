کارگاه نگارش و انتشار مقالات ISI در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عضو هیئت مدیره کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد همدان گفت: این کارگاه به همت کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی همدان و انجمن کتابداران ایران شاخه همدان و در راستای تاکید به تولید علم و دانش افزایی برگزار شد.

بهروز بیات افزود: این کانون از اواخر اسفندماه سال جاری برای برگزاری این کارگاه برنامه ریزی کرد.

بیات اظهار داشت: برگزاری این کارگاه با استقبال دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت عملی دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی استان همدان روبرو شد.

وی گفت: در این دوره شرکت کنندگان با اصول و نحوه نگارش مقالات علمی با درجه ISI آشنا شدند.

بیات با اشاره به اینکه دوره دوم این کارگاه علمی نیز بزودی برگزار خواهد شد، گفت: تدریس این کارگاه را علیرضا اسفندیاری مقدم پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در یازدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور و برگزیده چهارمین جشنواره بین المللی فارابی در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری برعهده داشت.