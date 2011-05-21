۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

کارگاه نگارش و انتشار مقالات ISI در همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: دوره نخست کارگاه علمی نگارش و انتشار مقالات ISI به همت کانون فارغ التحصیلان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عضو هیئت مدیره کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد همدان گفت: این کارگاه به همت کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی همدان و انجمن کتابداران ایران شاخه همدان و در راستای تاکید به تولید علم و دانش افزایی برگزار شد.

بهروز بیات افزود: این کانون از اواخر اسفندماه سال جاری برای برگزاری این کارگاه برنامه ریزی کرد.

بیات اظهار داشت: برگزاری این کارگاه با استقبال دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت عملی دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی استان همدان روبرو شد.

وی گفت: در این دوره شرکت کنندگان با اصول و نحوه نگارش مقالات علمی با درجه ISI آشنا شدند.

بیات با اشاره به اینکه دوره دوم این کارگاه علمی نیز بزودی برگزار خواهد شد، گفت: تدریس این کارگاه را علیرضا اسفندیاری مقدم پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در یازدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور و برگزیده چهارمین جشنواره بین المللی فارابی در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری برعهده داشت.

