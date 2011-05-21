لیگ دهم خاطرات تلخ و شیرین زیادی برای صبای قم داشت

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم صبای قم در فصل جاری با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود و بازیکنان در شرایط روحی خوبی بسر نمی‌بردند و حتی هفته‌های زیادی بود که با مصدومیت و محرومیت پنج تا 6 بازیکن مواجه بودیم.



وی خاطرنشان کرد: صبای قم با کمک تمام مجموعه‌های استان توانست نتایج خوبی کسب کرده و رتبه دهم جدول رده بندی دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را به خود اختصاص دهد، جایگاهی که اگر چه نسبت به دو فصل قبل نازل‌تر بود اما باید شرایط تیم با فصول قبل را نیز مقایسه کرد.



بازیکنان صبا فرصت لازم داشتند تا با یکدیگر هماهنگ شوند



مربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه صبای قم در فصل جاری نتایج خوبی کسب کرده است، تصریح کرد: با توجه به زمانی که تیم تحویل کادر مدیریت جدید شد، ما با حمایت مسئولان باشگاه توانستیم تیمی با شرایط لیگ برتر آماده کنیم و با توجه به بازیکنانی که در تیم صبای قم بودند، فرصت لازم داشتند تا با یکدیگر هماهنگ شوند.



وی یاد آور شد: در سه فصل اخیر تیم فوتبال صبای قم در لیگ برتر باشگاه‌های کشور با مشکلات مالی بسیار زیادی مواجه بود و این مهم شرایط روحی بازیکنان را مورد تاثیر قرار می‌داد، شرایطی که امیدوارم با درایت مسئولان باشگاه در لیگ آینده به بهترین شکل ممکن بهبود یابد.



صبا بازی‌های خوبی انجام داد



بختیاری‌زاده اضافه کرد: با وجود همه مشکلاتی که در تیم صبای قم وجود داشت، ولی تیم ما بازی‌های خوبی انجام دادند و توانستند نتیجه دلخواه را کسب کنند، ما از ابتدا جایگاهی در میانه جدول را برای تیم صبای قم در نظر گرفته بودیم که به این نتیجه رسیدیم.



وی ادامه داد: در پایان دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شاهد سقوط دو تیم با سابقه لیگ برتر یعنی پاس همدان و پیکان قزوین به لیگ دسته اول جام آزادگان بودیم، در حالی که این دو تیم از هر نظر به مراتب وضعیت بهتری از صبای قم داشتند.



مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد: این مقایسه نشان می‌دهد که بازیکنان صبای قم با وجود برخورد کردن با محدودیت‌ها، در این فصل بازی‌های درخشانی در مقابل این تیم‌ها نشان دادند و توانستند اعتبار خوبی برای فوتبال استان قم رقم بزنند.



وی خاطرنشان کرد: به هر حال صبای قم بعد از تیم‌ها اول تا نهم لیگ برتر در مکان دهم جدول رده بندی لیگ دهم قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که قم در لیگ‌های آینده می‌تواند با سرمایه‌گذاری بر روی استعدادهای بومی، جذب بازیکنان طراز اول و مدیریت صحیح به جایگاهی بهتر دست یابد.



وی با بیان اینکه صبای قم در لیگ جدید نیاز به تقویت دارد، خاطرنشان کرد: صبای قم مشکلات بسیار زیادی را پشت سر گذاشت و همه مسئولان به ویژه استانداری قم که متولی اصلی صبای قم است باید تلاش کنند تا این مشکلات برطرف شود تا بتوانیم تیم پر قدرتی را برای فصل آینده آماده مسابقات کنیم.

