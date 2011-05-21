دستگاه سونوگرافی در بیمارستان نمین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمدی عصر شنبه در جمع مردم "آبی بیگلو" از توابع شهرستان نمین اظهار داشت: دستگاه سونوگرافی بزودی با انتقال به اردبیل در بیمارستان امام خمینی(ره) نمین راه اندازی شده و به نیازهای مردم پاسخگو خواهد بود.

وی اضافه کرد: راه اندازی این دستگاه منوط به حضور متخصصین رادیولوژی و استقرار وی در بیمارستان نمین خواهد بود تا بتواند پاسخگوی مراجعان باشد.

این نماینده مجلس به تلاشهای صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اشاره کرد و افزود: بر این اساس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل قراردادی با یکی از متخصصان رادیولوژی منعقد کرده تا امکان اخذ دستگاه از وزارت بهداشت فراهم شود.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای توسعه عدالت در حوزه سلامت خاطر نشان کرد: به دنبال پیگیریهای مستمر هم اکنون دستور اختصاص یک دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی نمین نیز از وزیر بهداشت اخذ شده است.

محمدی بیان کرد: بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه آمبولانس مذکور جهت استفاده در مراکز بهداشتی درمانی نمین تحویل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل شده است.