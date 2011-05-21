تجهیز مرکز فرماندهی آتش نشانی قم به سیستم ضبط مکالمات دیجیتال

علیرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر از نصب سیستم ضبط مکالمات و بی‌سیم در مرکز فرماندهی آتش نشانی و خدمات ایمنی استان قم خبر داد و گفت: با توجه به افزایش مزاحمین تلفنی با مرکز ۱۲۵، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان از ابتدای امسال اقدام به نصب این سیستم کرده است.



وی به دیگر مزایای نصب این سیستم اشاره کرد و بیان داشت: ممکن است در حوادثی ثانیه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در زندگی شهروندان داشته باشد، این سیستم در مسائل حقوقی و مواقعی خاص به کمک پرسنل آتش نشانی می‌آید و با استفاده از این سیستم از آنان رفع اتهام می‌گردد.



عسگری افزود: همچنین استخراج آمار حوادث و همچنین تعداد آمار تماس‌های گرفته شده با مرکز ۱۲۵ آتش نشانی به منظور اقدامات پیشگیرانه و برنامه ریزی‌های آینده از دیگر مزایای این سیستم است.



وی با بیان اینکه برای نصب این سیستم ۱۰ میلیون تومان هزینه شده است، افزود: ‌ این سیستم ابتدا به صورت آزمایشی مورد استفاده و از نیمه دوم فروردین ماه نیز به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته است.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان قم اظهار داشت: درهمین راستا و با استفاده از این سیستم فردی که در هفته گذشته ۹۸بار برای مرکز۱۲۵ ایجاد مزاحمت کرده بود به همراه چندین مزاحم دیگر از جمله شخصی که با تلفن همراه ۹۱ بار اطلاعات اشتباه به مرکز ۱۲۵داده بود، شناسایی و پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع شد که مراحل قانونی آن در حال پیگیری است.