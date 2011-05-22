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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۷:۵۵

هیچ ارگانی حق ایجاد تغییر کاربری در کاخ مروارید را ندارد

هیچ ارگانی حق ایجاد تغییر کاربری در کاخ مروارید را ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس گفت: هیچ نهاد و ارگانی حق تغییر کاربری در کاخ مروارید ندارد و این فضا که ثبت ملی شده باید به عنوان میراثی گرانبها نگهداری شود.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو با مدیر کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان البرز دیدار و بر پویا نگهداشتن روحیه شهروندان در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری تأکید کرد.
 
وی افزود: برگزاری تورهای البرزگردی راهکار مناسبی برای بالابردن نشاط شهروندان است.
 
این مسئول با اشاره به اینکه هیچ نهاد و ارگانی حق تغییر کاربری در کاخ مروارید ندارد، ادامه داد: این فضا که ثبت ملی شده باید به عنوان میراثی گرانبها نگهداری شود.
 
نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار فعال ساختن صنعت گردشگری با مشارکت بخش خصوصی شد و اظهار داشت: این استان ظرفیت‏های بسیاری برای جذب گردشگر دارد که در صورت مهیا شدن زیرساخت‏ها کمک زیادی به توسعه گردشگری می‏کند.
 
مدیر کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان البرز نیز درباره کاخ مروارید گفت: این کاخ در مهرشهر کرج قرار گرفته و یکی از کاخ‏های دوره پهلوی است که برای شمس، خواهر محمدرضا شاه در قسمتی از زمین‏های یکصد و 11 هکتاری مهردشت بنا شده است.
 
"محمدرضا پوینده" یادآور شد: این کاخ از نظر تلفیق نمادهای هنر سنتی با معماری جدید از جمله بناهای شاخص کشور به شمار می‏آید.
 
کد مطلب 1317298

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