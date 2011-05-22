هیچ ارگانی حق ایجاد تغییر کاربری در کاخ مروارید را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو با مدیر کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان البرز دیدار و بر پویا نگهداشتن روحیه شهروندان در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری تأکید کرد. وی افزود: برگزاری تورهای البرزگردی راهکار مناسبی برای بالابردن نشاط شهروندان است. این مسئول با اشاره به اینکه هیچ نهاد و ارگانی حق تغییر کاربری در کاخ مروارید ندارد، ادامه داد: این فضا که ثبت ملی شده باید به عنوان میراثی گرانبها نگهداری شود. نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار فعال ساختن صنعت گردشگری با مشارکت بخش خصوصی شد و اظهار داشت: این استان ظرفیت‏های بسیاری برای جذب گردشگر دارد که در صورت مهیا شدن زیرساخت‏ها کمک زیادی به توسعه گردشگری می‏کند. مدیر کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان البرز نیز درباره کاخ مروارید گفت: این کاخ در مهرشهر کرج قرار گرفته و یکی از کاخ‏های دوره پهلوی است که برای شمس، خواهر محمدرضا شاه در قسمتی از زمین‏های یکصد و 11 هکتاری مهردشت بنا شده است. "محمدرضا پوینده" یادآور شد: این کاخ از نظر تلفیق نمادهای هنر سنتی با معماری جدید از جمله بناهای شاخص کشور به شمار می‏آید.