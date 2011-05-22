  1. استانها
  2. قزوین
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۰

بی احتیاطی راننده کامیون زنی را به کام مرگ کشاند/ راننده فرار کرد

بی احتیاطی راننده کامیون زنی را به کام مرگ کشاند/ راننده فرار کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: در یک حادثه رانندگی مرگبار که امروز شنبه در تقاطع بلوار امام خمینی و بوستان معلم قزوین روی داد زن جوانی در اثر برخورد با کامیون کشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این حادثه راننده کامیون زن جوانی را که در کنار خیابان منتتظر تاکسی بود زیر گرفت و موجب
مرگ وی شد.
 
سرهنگ حسنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در باره این حادثه گفت: ساعت 9 و 25 دقیقه صبح روز شنبه در بلوار نوروزیان قزوین پایئن تر از کانال آب یک دستگاه کامیون باری بنز که در مسیر شمال به جنوب حرکت می کرد توقف می کند و بدلایلی که هنوز مشخص نشده راننده کامیون با دنده عقب حرکت می کند.
 
وی افزود: در حرکت روبه عقب کامیون متاسفانه یک زن 26 ساله به نام سیده نازگل اورازانی زیر کامیون رفته و در دم کشته می شود.
 
سرهنگ حسنی افزود: یک مامور پلیس راهنمایی که با خودروهای عمومی از محل عبور می کرده با دیدن این سانحه در محل حاضر شده و موضوع را پیگیری می کند که متوجه می شود راننده خودرو در شلوغی جمعیت متواری شده است.
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین تصریح کرد: این سانحه از سوی ماموران کلانتری غیاث آباد قزوین در حال پیگیری است تا راننده خودرو شناسایی و دستگیر شود.
 
به گفته حسنی مالک خودرو شناسایی شده و بزودی با شناسایی و دستگیری متهم اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
 
شاهدان عینی هم گفتند راننده کامیون باری پس از وقوع این تصادف با رها کردن خودرو از محل حادثه گریخت.
کد مطلب 1317307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها