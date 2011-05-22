بی احتیاطی راننده کامیون زنی را به کام مرگ کشاند/ راننده فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر در این حادثه راننده کامیون زن جوانی را که در کنار خیابان منتتظر تاکسی بود زیر گرفت و موجب

مرگ وی شد.

سرهنگ حسنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در باره این حادثه گفت: ساعت 9 و 25 دقیقه صبح روز شنبه در بلوار نوروزیان قزوین پایئن تر از کانال آب یک دستگاه کامیون باری بنز که در مسیر شمال به جنوب حرکت می کرد توقف می کند و بدلایلی که هنوز مشخص نشده راننده کامیون با دنده عقب حرکت می کند.

وی افزود: در حرکت روبه عقب کامیون متاسفانه یک زن 26 ساله به نام سیده نازگل اورازانی زیر کامیون رفته و در دم کشته می شود.

سرهنگ حسنی افزود: یک مامور پلیس راهنمایی که با خودروهای عمومی از محل عبور می کرده با دیدن این سانحه در محل حاضر شده و موضوع را پیگیری می کند که متوجه می شود راننده خودرو در شلوغی جمعیت متواری شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین تصریح کرد: این سانحه از سوی ماموران کلانتری غیاث آباد قزوین در حال پیگیری است تا راننده خودرو شناسایی و دستگیر شود.

به گفته حسنی مالک خودرو شناسایی شده و بزودی با شناسایی و دستگیری متهم اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شاهدان عینی هم گفتند راننده کامیون باری پس از وقوع این تصادف با رها کردن خودرو از محل حادثه گریخت.