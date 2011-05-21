۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

جلسه کانون مداحان استان تهران در سال 90 برگزار شد

تهران - خبرگزاری مهر: سومین جلسه کانون مداحان استان تهران در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه عصر شنبه با حضور حجت الاسلام نصیر نیک نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران و اعضای کانون تشکیل شد.

نیک نژاد در سخنانی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در انجام مأموریتهای تبلیغی و انجام کارهای فاخر، در حد توان و امکانات مالی و اداری، در کنار تشکلهای مردمی و کانون مداحان خواهد بود.

وی در ادامه، خواستار جذب امکانات مختلف و تلاش برای ارتقای سطح آگاهی تشکلهای دینی از طریق اعضای اصلی و هیئت رئیسه کانون مداحان شد.

مکانیزم صدور کارت شناسایی و تبیین ضرورت این امر از جمله مواردی بود که مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران برانجام آن تأکید داشت.

در این جلسه، خورسندی رئیس کانون با ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده، در خصوص سهمیه بندی جغرافیایی و منطقه ای و سرفصلهای برنامه های کلی کانون مداحان توضیحاتی داد.

