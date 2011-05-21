خبرگزاری برناما 43 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل خبرگزاری رسمی مالزی به همین مناسبت به شرح پیشرفت ها و موفقیت های برناما در طول چند دهه اخیر پرداخت.

داتوحسنول حسن گفت: برناما در ابتدای کار تنها به ارائه و انتشار خبر می پرداخت ولی امروز همانطور که شاهد هستید با استفاده و تکیه بر فناوریهای روز دنیا موفق به ارائه خدمات متنوعی شده که هدف از این کار ساختن جامعه ای اطلاعاتی، به روز و آگاه است.



وی افزود: برناما با داشتن کتابخانه دیجیتالی و رادیو 24 ساعته نقش بسزایی در انتشار اخبار و اطلاعات در مالزی و منطقه دارد.

مدیرعامل برناما با اشاره به تاریخچه شکل گیری این خبرگزاری افزود: چهل و سه سال پیش برناما کار خود را با 7 خبرنگار ساده آغاز کرد ولی امروز با بهره گیری از 600 کارمند و 18 دفتر در داخل و 6 دفتر خارجی همگام با خبرگزاری های بزرگ و مطرح دنیا مشغول به کار خبررسانی است.

حسن گفت: در صورت افزایش بودجه برنامه هایی برای راه اندازی دفاتر دیگر در کشورهای بیشتر داریم.

خبرگزاری برناما در حال حاضر در چین، اندونزی، سنگاپور، تایلند، هند و امارات دفتر خبری دارد.

حسن اضافه کرد: برناما که در ابتدا تنها به دو زبان انگلیسی و مالایی خبررسانی می کرد امروز علاوه بر مالایی و انگلیسی به زبان های عربی، ماندارین و تامیل نیز اخبار خود را منتشر می کند.